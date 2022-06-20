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Министр энергетики Нидерландов Йеттен: Европа может не заполнить газохранилища к зиме

Европа и, в частности, Нидерланды не смогут заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме.
Lenta.ru
По словам Йеттена, общие поставки российского газа в Европу быстро сокращаются, каждый кубометр газа "отныне на счету".
Российская газета
В том числе, принимается антикризисный план, по которому будет отменено ограничение на работу угольных электростанций в 2022-2024 годах для снижения риска нехватки газа.
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Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что европейцы своими руками создают кризис, не отдавая России ремонтируемые турбины для поставок газа.
Народные новости

Подробнее о событии

Министр энергетики Нидерландов Йеттен: Европа может не заполнить газохранилища к зиме
Lenta.ruвчера в 15:31
Министр Нидерландов: Европа не сможет заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме
ПРАЙМвчера в 13:17
Нидерландам потребуются дополнительные меры для наполнения газовых хранилищ к зиме
ФАНвчера в 13:55
Власти Нидерландов заявили о невозможности заполнения газохранилищ без принятия мер
Газета.Ruвчера в 13:36
В Нидерландах считают, что гарантий заполнения газохранилищ в Европе к зиме без допмер нет
ТАССвчера в 14:29
Власти Нидерландов высказались о невозможности заполнения газохранилищ без принятия мер
RT на русскомвчера в 13:14
В ЕС разрешили угольные электростанции из-за риска нехватки газа
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