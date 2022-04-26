Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
«Россия сохраняет заинтересованность в развитии диалога с Исламабадом и в развитии самого широкого спектра торгово-экономических отношений», — прокомментировал назначение нового правительства Пакистана представитель Кремля.
По данным СБ, в результате терактов в республике пострадали здание Министерства государственной безопасности в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Как отметил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, нехватка продуктов питания спровоцирует масштабные миграционные потоки, на фоне которых кризис 2015 года "будет похож на летний пикник".