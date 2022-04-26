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Правительство Польши заявило об отказе Варшавы платить за газ из России в рублях

Польша не будет платить за российский газ в рублях, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
РИА Новости
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам.
ТАСС
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
РИА Новости
О том, что из других поставщиков газа в Польшу выстроилась очередь желающих, тоже.
Царьград

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Польша не будет платить за газ России в рублях
URA.Ru06:26
Правительство Польши заявило об отказе Варшавы платить за газ из России в рублях
РИА Новости06:08
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Правительство Польши заявило об отказе Варшавы платить за газ из России в рублях
Росбалт06:16
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Польша отказалась платить за российский газ в рублях
Московский Комсомолец06:12
Польша не будет платить за российский газ в рублях
ТАСС06:08
Власти Польши не будут оплачивать российский газ в рублях
REGNUM06:15
Правительство Польши сообщило об отказе платить за российский газ в рублях
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