Экономика
Московский Комсомолец Нижний НовгородПравительство РФ даст Нижегородской области 3,5 млрд рублей
Всего в 2020 году из федерального бюджета в Нижегородскую область уже поступило свыше 18 млрд рублей целевых средств.
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Общество
В ВОЗ прокомментировали запуск вакцины от коронавируса в России
Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на возможное скорое начало производства вакцины от коронавируса в России.
BFM.ru 10:41
Общество
Замглавы Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса
Заместитель главы администрации Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса.
Новая Кубань 08:29
Футбол
Капитан «Рубина» оскорбил фаната клуба
Капитан «Рубина» с использованием нецензурной брани заявил, что за своих голосовать якобы нельзя, об этом ему рассказал сотрудник казанского клуба.
Inkazan 08:37
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Политика
Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами
Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
SM News вчера в 20:31
Армия и оружие
Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО
Белоруссия с 4 по 7 августа проведет первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО.
Lenta.ru 08:54
Экономика
О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Live24 06:18
Армия и оружие
130-миллиметровую танковую пушку разработали в Германии
130-миллиметровую гладкоствольную танковую пушку представили разработчики Германии, 1 августа сообщает Naked-Science.
ИА Красная Весна 02 августа в 14:19
Происшествия
Daily Mail опубликовала новое видео задержания Джорджа Флойда
Опубликованные записи - часть видео, снятого на камеры, которые были закреплены на телах участвовавших в задержании полицейских.
ТАСС 04:42
Футбол
Николич рассказал, сколько новых игроков нужно приобрести «Локомотиву»
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о трансферных планах «железнодорожников».
Чемпионат 10:22
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
РИА Новости 09:27
Общество
Компания Garmin заплатила многомиллионный выкуп хакерам — Sky News
Производитель умных часов — компания Garmin заплатила вымогателям «многомиллионный выкуп» после взлома ее системы, 3 августа сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник, называющий себя посредником этой сделки.
ИА Красная Весна 00:54
Космос
Космический корабль «Орел» сможет летать к Марсу
Piter.tv 05:33
Автоспорт
В Pirelli завершили поиск причин и подтвердили составы
В Pirelli завершили поиск причин разрушения шин в конце гонки в Сильверстоуне и подтвердили выбор составов на предстоящий Гран При.
F1news.ru 09:46
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.
Городовой вчера в 14:14
Наука
Собаки перерабатывают речь подобно людям
Выяснилось, что за обработку интонаций и эмоций отвечали субкортикальные слои их мозга, тогда как значение слов обрабатывали центры слуха в коре больших полушарий.
Evo-rus.com 08:25
Общество
В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей неделе в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
1,6 трлн руб. пойдут на строительство, 44 млрд руб.— на проектирование, 64 млрд руб.— на затраты по финансированию и управлению магистралью.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Политика
Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru 10:45
Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru 07:02
Общество
Вильфанд прогнозирует «опасное солнце» в ряде российских регионов
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о повышенной опасности солнечного излучения в ближайшие дни.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:52
Гаджеты
Дизайнер показал, как может выглядеть будущий iMac на процессоре Apple
Дизайнер Дэниел Баутиста (Daniel Bautista) создал концептуальные рендеры, демонстрирующие как могут выглядеть будущие iMac.
3DNews 10:15
Общество
Лия Ахеджакова обратилась к Гармашу после ухода из «Современника»
Советская и российская актриса Лия Ахеджакова отреагировала на уход актера Сергея Гармаша из театра Современник.
iReactor 10:42
Футбол
ЦСКА получит более миллиарда рублей по контракту с новым спонсором
Столичный ЦСКА получит от нового генерального спонсора более одного миллиарда рублей за два года, сообщает "Коммерсантъ".
РИА Новости 04:14
Общество
В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей
Власти Крыма объявили конкурс с максимальной ценой контракта в 25,5 миллиона рублей на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей, следует из материалов портала госзакупок.
РИА Новости 10:31