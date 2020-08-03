С одной стороны из-за пандемии мы теряем доходы, с другой – берем на себя дополнительные социальные обязательства. Решения о выделении средств порой приходится принимать достаточно оперативно. Это касается как вопросов здравоохранения, так и поддержки граждан и экономики.

Более 3,5 млрд рублей выделено Нижегородской области из федерального бюджета на компенсацию выпавших доходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального праительства. Распоряжение о выделении средств 69 регионам подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Более 3,5 млрд рублей выделено Нижегородской области из федбюджета

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Общество Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий. 366

Футбол Слуцкий отреагировал на то, что Акинфеев завел инстаграм Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не оставил без внимания тот факт, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев завел Инстаграм.

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