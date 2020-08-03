Экономика
Бизнес News. Время зарабатыватьБолее 3,5 млрд рублей выделено Нижегородской области из федбюджета
Более 3,5 млрд рублей выделено Нижегородской области из федерального бюджета на компенсацию выпавших доходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального праительства. Распоряжение о выделении средств 69 регионам подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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С одной стороны из-за пандемии мы теряем доходы, с другой – берем на себя дополнительные социальные обязательства. Решения о выделении средств порой приходится принимать достаточно оперативно. Это касается как вопросов здравоохранения, так и поддержки граждан и экономики.
— Глеб Никитин, российский политикБизнес News. Время зарабатывать вчера в 08:49
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Более 3,5 миллиардов рублей направила Федерация в бюджет Нижегородской области
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Нижегородская область получит 3,5 млрд рублей из федерального бюджета
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Нижегородская область получит 3,5 млрд рублей из федерального бюджета
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