Экономика

Московский Комсомолец Нижний НовгородМосковский Комсомолец Нижний НовгородПравительство РФ даст Нижегородской области 3,5 млрд рублей

Всего в 2020 году из федерального бюджета в Нижегородскую область уже поступило свыше 18 млрд рублей целевых средств.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Правительство РФ дополнительно выделило Приморью 2,2 миллиарда рублей

Владивосток-Новости04:15

Новгородская область получила вторую дотацию из федбюджета объемом более 512 млн рублей

ТАСС06:57

Минфин РФ перечислил Новгородской области более 500 млн руб. на компенсацию снижения доходов из-за коронавируса

Интерфакс - Россия06:17

Министерство финансов перечислило регионам 100 млрд рублей

Мойка7810:12

Регионы получили новый транш финансовой поддержки

Rambler News Serviceвчера в 03:31

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

Российская газетавчера в 02:24

Ульяновская область ждет денег из Москвы

Ульяновск онлайн01 августа в 02:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Политика

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

RT на русском 09:45
372
Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
95
Политика

Эксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу

Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ.
Piter.tv 10:17
Армия и оружие

Видео испытаний морской версии ЗРПК «Панцирь-МЕ» появилось в Сети

Испытания морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-МЕ показаны на видео.
Политическая Экспертиза 10:41
2
Общество

Замглавы Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса

Заместитель главы администрации Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса.
Новая Кубань 08:29
Гаджеты

В Сеть просочились фотографии и видео новинок от Samsung

NewInform 08:21
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
307
Шоу-бизнес

Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице

Актриса и певица Елена Кондулайнен, госпитализированная прямо с праздничного застолья в ресторане, перенесла новую напасть - уже в лечебном учреждении.
Российская газета 09:46
24
Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
1,1K
Шоу-бизнес

Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно

Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
36
Общество

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули на воспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
РИА Новости 05:55
750
Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru вчера в 19:59
358
Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев получил в дар наряды Юлии Началовой

Ведущий программы "Модный приговор" историк моды Александр Васильев принял для выставки наряды певицы Юлии Началовой, скончавшейся в прошлом году.
Neva.Today 06:10
4
Наука

Ученые нашли жука, который может убежать из желудка хищника

Российская газета 06:35
1
Политика

В Татарию прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу

REGNUM 08:15
13
Происшествия

В прокуратуре уточнили число заболевших коронавирусом на теплоходе

Теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа.
RT на русском вчера в 12:51
111
Шоу-бизнес

Артем Маркелов и Катя Жужа назвали новорожденного сына Максом

Артем Маркелов и Катя Жужа назвали недавно родившегося сына Максом. Имя малыша на своей странице в Instagram рассекретил гонщик.
Дни24 03:02
Игры

Продажи GTA V резко выросли после бесплатной раздачи в EGS

Продажи GTA V за последний квартал значительно выросли. Игру начали активно скупать после бесплатной раздачи в EGS.
Чемпионат 05:19
7
Экономика

Производство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны

Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
Газета.Ru 10:03
18
Политика

170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны

Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
114
Экономика

Die Welt (Германия): самая могущественная женщина России должна спасти Путина от рецессии (Die Welt)

Как позднее в разговоре с нашим корреспондентом рассказал один добрый знакомый Набиуллиной, это был своеобразный знак унижения, потому что Путин якобы хотел показать, кто в доме под названием «Россия» хозяин.
ИноСМИ 09:21
Здоровье

Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа

С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс 08:49
65
Происшествия

Мощный взрыв произошел в порту Бейрута

BFM.ru 11:24
Общество

В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей

РИА Новости 10:31
3
Здоровье

Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют

Evo-rus.com 10:03
Здоровье

В Башкирии сообщили о новых штаммах коронавируса

Со слов врачей, в России появились новые штаммы коронавирусной инфекции, однако ни один из них не меняет течение заболевания, не обладает какими-то особенностями, — сообщила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.
Kursk.com 10:07
5
Шоу-бизнес

Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном

32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
Bimru.ru 10:35
Кино

Райан Рейнольдс претендует на роль Человека-ястреба в DC

Киноафиша России 02:48
Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
72
Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
395
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное