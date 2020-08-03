Экономика
Московский Комсомолец Нижний НовгородПравительство РФ даст Нижегородской области 3,5 млрд рублей
Всего в 2020 году из федерального бюджета в Нижегородскую область уже поступило свыше 18 млрд рублей целевых средств.
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Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском 09:45
Политика
Эксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу
Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ.
Piter.tv 10:17
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Видео испытаний морской версии ЗРПК «Панцирь-МЕ» появилось в Сети
Испытания морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-МЕ показаны на видео.
Политическая Экспертиза 10:41
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Замглавы Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса
Заместитель главы администрации Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса.
Новая Кубань 08:29
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Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице
Актриса и певица Елена Кондулайнен, госпитализированная прямо с праздничного застолья в ресторане, перенесла новую напасть - уже в лечебном учреждении.
Российская газета 09:46
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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Общество
Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули на воспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
РИА Новости 05:55
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Историк моды Александр Васильев получил в дар наряды Юлии Началовой
Ведущий программы "Модный приговор" историк моды Александр Васильев принял для выставки наряды певицы Юлии Началовой, скончавшейся в прошлом году.
Neva.Today 06:10
Наука
Ученые нашли жука, который может убежать из желудка хищника
Российская газета 06:35
Происшествия
В прокуратуре уточнили число заболевших коронавирусом на теплоходе
Теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа.
RT на русском вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Артем Маркелов и Катя Жужа назвали новорожденного сына Максом
Артем Маркелов и Катя Жужа назвали недавно родившегося сына Максом. Имя малыша на своей странице в Instagram рассекретил гонщик.
Дни24 03:02
Игры
Продажи GTA V резко выросли после бесплатной раздачи в EGS
Продажи GTA V за последний квартал значительно выросли. Игру начали активно скупать после бесплатной раздачи в EGS.
Чемпионат 05:19
Экономика
Производство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны
Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
Газета.Ru 10:03
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Экономика
Die Welt (Германия): самая могущественная женщина России должна спасти Путина от рецессии (Die Welt)
Как позднее в разговоре с нашим корреспондентом рассказал один добрый знакомый Набиуллиной, это был своеобразный знак унижения, потому что Путин якобы хотел показать, кто в доме под названием «Россия» хозяин.
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Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа
С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс 08:49
Общество
В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей
РИА Новости 10:31
Здоровье
Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют
Evo-rus.com 10:03
Здоровье
В Башкирии сообщили о новых штаммах коронавируса
Со слов врачей, в России появились новые штаммы коронавирусной инфекции, однако ни один из них не меняет течение заболевания, не обладает какими-то особенностями, — сообщила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.
Kursk.com 10:07
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
Bimru.ru 10:35
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Райан Рейнольдс претендует на роль Человека-ястреба в DC
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
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РИА Новости 09:58