Экономика

News.ruNews.ruПравительство РФ имеет план на случай ухудшения экономической ситуации

Российское правительство разработало план действий на случай серьёзного ухудшения ситуации в экономике, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, не нудно «делать проблему из каждого доллара за баррель», так как рынки «перемалывают» это достаточно спокойно.
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с чего всё началось

Белоусов: у правительства есть план действий на случай ухудшения ситуации в экономике

Правительство РФ имеет план действий на случай кардинального ухудшения ситуации в экономике. Пока все находится под контролем, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
ТАСС07:03

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Белоусов: у правительства есть план действий на случай ухудшения ситуации в экономике

ТАСС07:03

Белоусов заявил о предотвращении «нервного поведения рынков»

RT на русском08:41

Правительство РФ имеет план на случай ухудшения экономической ситуации

News.ru07:23

У правительства РФ появился план на случай, если «что-то произойдет»

Росбалт07:47

Правительство РФ разработало план на случай ухудшения ситуации в экономике

Красная весна07:43

В Правительстве рассказали о плане действий в случае ухудшения экономической ситуации

Парламентская газета07:43

Белоусов рассказал о планах правительства при ухудшении экономики

Компания09:08
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Общество

«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Вести.Ru 08:37
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Политика

Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России

Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
РИА Новости 09:41
Экономика

Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:02
Политика

Трамп запретил въезд в США из Европы

Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости вчера в 21:26
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Шоу-бизнес

Постройневшая Елена Степаненко вышла на сцену в джинсах и косухе

Примерила Елена Степаненко и дерзкий лук. В одном из номеров артистка предстала в рваных джинсах, кедах, черной кожаной куртке и кепке.
Газета Metro 09:09
Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Вести.Ru вчера в 21:57
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Политика

Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Валентина Терешкова поступила правильно, «озвучив мысли народа России».
Ярновости 09:13
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM вчера в 21:42
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru 10 марта в 05:38
Происшествия

В Саратове рухнул башенный кран

Башенный кран в четверг обрушился на строительной площадке в Саратове, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
РИА Новости 09:09
Футбол

УЕФА приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, сообщает Marca.
Газета.Ru 08:19
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания вчера в 09:41
Армия и оружие

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Piter.tv 09:15
Армия и оружие

Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»

Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Хакасия-Информ 01:36
Баскетбол

НБА приостанавливает игровой сезон из-за коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила игровой сезон «до дальнейшего уведомления» после того, как игрок команды «Юта Джаз» показал положительный результат на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Политика

Путин назвал бизнесменов жуликами

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Lenta.ru 08:00
Шоу-бизнес

Опубликованы фото пережившего инсульт Алексея Янина

В честь праздника мама артиста опубликовала в социальной сети Facebook фото пережившего инсульт актера.
Территория новостей 09:04
Энергетика

Эр-Рияд намерен предложить Европе тройные объемы нефти по $25

Саудовская Аравия намерена предложить европейским странам тройные объемы нефти по сниженной цене, до $25 за баррель.
Газета.Ru 08:37
Здоровье

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным

В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Московский Комсомолец вчера в 09:40
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.
NewInform 06:09
Экономика

Forbes ожидает победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне

Победу России в нефтяной войне с Саудовской Аравией предрекла аналитик американского журнала Forbes Эллен Уолд 9 марта в статье на сайте журнала.
Красная весна вчера в 15:18
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Политика

Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян

Больше половины россиян (64 процент) заявили, что проголосуют за предложенные изменения в Конституцию.
Lenta.ru 08:40
Экономика

СМИ объяснили преимущество Москвы над Эр-Риядом в нефтяной войне

Автор указывает, что Москве, даже по самым пессимистичным оценкам, нужна цена в 38 долларов за баррель, чтобы свести бюджет, а Эр-Рияду необходим ценник вдвое выше.
РИА Новости 08:06
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный и политический деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020.
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