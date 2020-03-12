Экономика

News.ruNews.ruПравительство РФ имеет план на случай ухудшения экономической ситуации

Российское правительство разработало план действий на случай серьёзного ухудшения ситуации в экономике, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, не нужно «делать проблему из каждого доллара за баррель», так как рынки «перемалывают» это довольно спокойно.
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с чего всё началось

Белоусов: у правительства есть план действий на случай ухудшения ситуации в экономике

Правительство РФ имеет план действий на случай кардинального ухудшения ситуации в экономике. Пока все находится под контролем, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
ТАСС07:03

Подробнее о событии

Белоусов: у правительства есть план действий на случай ухудшения ситуации в экономике

ТАСС07:03

Российское правительство не заметило паники на российском рынке

Lenta.ru08:57

Белоусов призвал не делать проблему «из каждого доллара за баррель»

Росбалт12:07

У правительства и ЦБ есть план на случай резкого ухудшения ситуации на рынках - Белоусов

Финмаркет07:20

Правительство РФ имеет план на случай ухудшения экономической ситуации

News.ru07:23

Баррель в стакане воды

Российская газета12:24

Правительство РФ разработало план на случай ухудшения ситуации в экономике

Красная весна07:43
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:15, Ашберн
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 14:05
Технологии

Госдеп разрешил продвигать ракету «Союз» на рынке США

Взгляд.ру 01:31
Политика

Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

Lenta.ru 06:36
Происшествия

В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 14:10
Политика

Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США

Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
REGNUM 13:16
Музыка

Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.
РИА Новости 16:49
Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил ЛАСКу пять безответных мячей в Лиге Европы

Первый мяч на 28-й минуте забил нигерийский новичок МЮ Одион Игало после передачи Бруну Фернандеша — 0:1.
REGNUM 15:49
Общество

МЧС продлило штормовое предупреждение в Калининградской области

Региональное управление МЧС продлило штормовое предупреждение в Калининградской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Калининград.Ru 16:48
Футбол

«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», сообщил, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».
Чемпионат 13:53
Политика

Трамп мог контактировать с заразившимся бразильским чиновником

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс практически не общались с членом бразильской делегации, у которого был обнаружен коронавирус, необходимости в их тестировании нет, сообщает Белый дом.
РИА Новости 14:04
Политика

Британия согласилась принять участие в саммите «ядерной пятерки»

Поддержку решения провести встречу «пятерки» СБ ООН выразила Великобритания, сообщает 12 марта издание «Коммерсантъ».
Красная весна 16:24
Здоровье

Итальянский врач написал о борьбе с коронавирусом в больнице

По словам Маккини Итальянский департамент здравоохранения несколько раз в день присылает письма с просьбой «быть социально ответственными» и не создавать панику, однако врач понял, что молчать безответственно.
Восток-Медиа вчера в 13:45
Здоровье

Медики назвали защищающие от вирусов продукты

Испанские медики назвали продукты, которые могут защитить от развития в организме человека различных вирусных инфекций.
Городовой 05:41
Общество

ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета 10:42
Финансы

Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 16:38
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс 16:28
Политика

В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Shraibikus News 13:09
Шоу-бизнес

Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына

В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Shraibikus News 11:14
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv вчера в 06:24
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru 10:24
Энергетика

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Страны якобы пытаются повлиять на отрасль в Америке. В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге.
Piter.tv 06:19
Энергетика

Нефтяники РФ заявили о готовности работать при низких ценах

Руководители ведущих нефтяных компаний России после совещания у главы министерства энергетики России Александра Новака заявили о готовности работать при низких ценах на нефть.
РЕН ТВ 12:21
Происшествия

В Екатеринбурге проверят больницу, в которой умерла пациентка

Горздрав Екатеринбурга проверяет больницу, в которой женщина скончалась после жалоб на сильную боль в животе.
Российская газета 10 марта в 08:36
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ 07:30
Энергетика

Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Известия 14:34
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Энергетика

Минэнерго России назвало сроки окончания паники на рынках

Минэнерго России прогнозирует рост цены нефти на мировых рынках до $40–45 во второй половине 2020 года, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин в интервью Reuters.
Вести.Ru 04:23
Общество

В России выросло число больных коронавирусом

Еще восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России. Как сообщил оперативный штаб, все заболевшие — граждане России.
Росбалт вчера в 13:02
Хоккей

НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса

Руководство НХЛ объявило о немедленной приостановке регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 14:08
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный и политический деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020.
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