Экономика

News.ruNews.ruПравительство РФ имеет план на случай ухудшения экономической ситуации

Российское правительство разработало план действий на случай серьёзного ухудшения ситуации в экономике, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, не нужно «делать проблему из каждого доллара за баррель», так как рынки «перемалывают» это довольно спокойно.
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с чего всё началось

Белоусов: у правительства есть план действий на случай ухудшения ситуации в экономике

Правительство РФ имеет план действий на случай кардинального ухудшения ситуации в экономике. Пока все находится под контролем, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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Белоусов: у правительства есть план действий на случай ухудшения ситуации в экономике

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Андрей Рэмович Белоусов
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