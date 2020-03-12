Экономика

News.ruNews.ruПравительство РФ имеет план на случай ухудшения экономической ситуации

Российское правительство разработало план действий на случай серьёзного ухудшения ситуации в экономике, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, не нужно «делать проблему из каждого доллара за баррель», так как рынки «перемалывают» это довольно спокойно.
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с чего всё началось

Белоусов: у правительства есть план действий на случай ухудшения ситуации в экономике

Правительство РФ имеет план действий на случай кардинального ухудшения ситуации в экономике. Пока все находится под контролем, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
ТАСС07:03

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Белоусов: у правительства есть план действий на случай ухудшения ситуации в экономике

ТАСС07:03

У правительства и ЦБ есть план на случай резкого ухудшения ситуации на рынках - Белоусов

Финмаркет07:20

Правительство РФ имеет план на случай ухудшения экономической ситуации

News.ru07:23

У правительства РФ появился план на случай, если «что-то произойдет»

Росбалт07:47

Баррель в стакане воды

Российская газета12:24

Правительство РФ разработало план на случай ухудшения ситуации в экономике

Красная весна07:43

Вице-премьер Белоусов оценил ситуацию на фондовом рынке

Профиль08:24
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Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

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Было видно, что у Иличича есть все качества, чтобы заиграть в топ чемпионатах.
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Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.
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Гран-при Австралии может быть отменен

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Космос

Россия запатентовала систему передачи энергии из космоса на Землю

Smolnarod.ru 10 марта в 04:50
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
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Общество

В России выявили шесть новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в России: четыре в Москве, один в Краснодарском крае и один в Калининграде.
RT на русском 12:35
Политика

Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Общество

Назван срок окончания пандемии коронавируса

Китайские эксперты назвали срок завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Straits Times.
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Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК 19:29
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Экс-замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам по делу о растрате

Газета.Ru вчера в 12:19
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«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
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Общество

Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг

Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.
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Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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Премьеру девятой части «Форсажа» отложили на год из-за коронавируса

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Lenta.ru 12:52
Экономика

Мишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности

Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, заявил, что ресурсов бюджета достаточно для выполнения обязательств перед гражданами на много лет.
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Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
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Документальный фильм Питера Джексона про Beatles выйдет в сентябре

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В медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина

Мужчина, который был доставлен в медцентр в Коммунарке после того, как вернулся из Италии, умер не от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 14:45
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
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Жители Тутаева Ярославской области просят лишить парламентария статуса почётного гражданина города.
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Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела. Об этом "РИА Новостям" сообщили в окружном суде Гааги в Нидерландах.
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В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
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ФРС США предоставит рынку $1,5 трлн краткосрочной ликвидности

Федеральная резервная система (ФРС) США предоставит $1,5 трлн рынку краткосрочного репо, на котором банки берут короткие кредиты под залог казначейских облигаций.
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный и политический деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020.
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