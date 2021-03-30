Правительство Российской Федерации опровергло информацию о возможном росте цен на молоко из-за экосбора. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Викторию Абрамченко.

Видео Фото Интересное видео Дума ТВ Центральная Служба Новостей Газета.Ru Мой Брянск Вести.Ru Москва 24 Известия Известия НТВ Дума ТВ Дождь РБК Вести Воронеж Дума ТВ Городовой Пятый канал ГТРК Ставрополье

С чего всё началось Сыграли на таре: в отрасли предупредили о подорожании молока из-за экосбора В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» сказали, что сейчас финансовая нагрузка за утилизацию упаковки ложится на плечи граждан. Требования по экосбору могут обернуться резким ростом цен на молоко, уверены в Московской ТПП. Известия 17:01