Правительство РФ исключило рост цен на молоко из-за экосбора
Правительство Российской Федерации опровергло информацию о возможном росте цен на молоко из-за экосбора. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Викторию Абрамченко.В источнике
С чего всё началось
Сыграли на таре: в отрасли предупредили о подорожании молока из-за экосбора
В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» сказали, что сейчас финансовая нагрузка за утилизацию упаковки ложится на плечи граждан. Требования по экосбору могут обернуться резким ростом цен на молоко, уверены в Московской ТПП.
Известия17:01
Официальный комментарий
Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки. В концепции РОП не идет речь об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки. Новая концепция подразумевает…Телеканал 360°11:47
Подробнее о событии
Официальный комментарийпресс-служба аппарата вице-премьера России Виктории Абрамченко
В правительстве опровергли сообщения о возможном росте цен на молоко. Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки.Аргументы и Факты02:32