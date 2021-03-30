Правительство РФ исключило рост цен на молоко из-за экосбора
Правительство Российской Федерации опровергло информацию о возможном росте цен на молоко из-за экосбора. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Викторию Абрамченко.В источнике
С чего всё началось
Сыграли на таре: в отрасли предупредили о подорожании молока из-за экосбора
В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» сказали, что сейчас финансовая нагрузка за утилизацию упаковки ложится на плечи граждан. Требования по экосбору могут обернуться резким ростом цен на молоко, уверены в Московской ТПП.
Известия17:01