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Газета.Ru

Правительство РФ исключило рост цен на молоко из-за экосбора

Правительство Российской Федерации опровергло информацию о возможном росте цен на молоко из-за экосбора. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Викторию Абрамченко.В источнике
С чего всё началось

Сыграли на таре: в отрасли предупредили о подорожании молока из-за экосбора

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» сказали, что сейчас финансовая нагрузка за утилизацию упаковки ложится на плечи граждан. Требования по экосбору могут обернуться резким ростом цен на молоко, уверены в Московской ТПП.
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Aftonbladet: Россия имеет весомое преимущество на случай возможной войны с НАТО на суше

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, аналитики шведского издания Aftonbladet считают, что при блокировке Восточной Европы натовскими силами в предполагаемой войне с РФ, Москва будет иметь существенное преимущество на суше.
Evo-rus.com02:56

Выручка Ozon в IV квартале выросла на 80%, до 37,75 млрд рублей

Компания в финансовом отчете уточнила, что ее оборот (GMV, gross merchandise value - оборот от продаж с учетом НДС за вычетом возвратов, отмененных заказов и скидок), включая услуги, в IV квартале 2020 года составил 75,8 млрд рублей, показав рост год к году в 2,5 раза (ранее Ozon сообщала, что ее оборот по итогам отчетного периода превысил 74 млрд рублей).
Интерфакс08:45