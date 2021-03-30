Выручка Ozon в IV квартале выросла на 80%, до 37,75 млрд рублей

Компания в финансовом отчете уточнила, что ее оборот (GMV, gross merchandise value - оборот от продаж с учетом НДС за вычетом возвратов, отмененных заказов и скидок), включая услуги, в IV квартале 2020 года составил 75,8 млрд рублей, показав рост год к году в 2,5 раза (ранее Ozon сообщала, что ее оборот по итогам отчетного периода превысил 74 млрд рублей).