Коронавирус

Вести.RuВести.RuПравительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением. При этом власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
Правительство изменило список товаров первой необходимости
, которыми можно торговать в нерабочую неделю, объявленную для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.
Ведомостивчера в 21:45

Подробнее о событии

Кого разорит новый список товаров первой необходимости для россиян

Московский Комсомолец09:02

Правительство РФ исключило табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

Политика Сегоднявчера в 18:27

Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости

Известиявчера в 22:40

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

РБКвчера в 18:27

Почта, банки, магазины. Что будет открыто на нерабочей неделе

Телеканал 360°08:00

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

РИА Новостивчера в 16:17

Кабмин исключил табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

ТАССвчера в 16:09
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Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Российская газета 13:47
Происшествия

В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

RT на русском 06:52
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Игры

Серверы игры Last Oasis закрыли спустя всего три дня после релиза

Вроцлав, Польша, 30 марта 2020, 15:17 — REGNUM Авторы Last Oasis решили отключить серверы своего проекта спустя всего три дня после официального релиза.
REGNUM 08:17
Политика

Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета

Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
REGNUM 09:47
Спорт

Анфиса Резцова ответила на критику Дмитрия Губерниева

Вести.Ru 05:55
Общество

В Петербурге введен режим самоизоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
BFM.ru 13:49
Экономика

Российской недвижимости предсказали тотальное обесценивание

Отечественной коммерческой недвижимости предсказывают тотальное обесценивание.
Lenta.ru 15:44
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант 03:53
Футбол

«Спартак» не интересуется форвардом «Краснодара» Сулеймановым

Московский "Спартак" прокомментировал на информации о заинтересованности в приобретении нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:23
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Экономика

За «Корнет» дали миллиарды

Входящий в группу ВТБ БМ-банк (ранее Банк Москвы, принадлежавший до 2011 года Андрею Бородину) продал акции Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ) и завода игристых вин «Корнет», следует из сообщений, опубликованных 18 марта в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Коммерсантъ вчера в 18:11
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Экономика

Cроки уплаты налогов и сдачи отчетности отодвинут на три месяца

Для организаций и ИП, состоящих на 01.03.2020 в реестре МСП и функционирующих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, включенных в перечень правительства, предусмотрено: 1. Продлить на 6 месяцев срок перечисления налогов за 2019 год: на прибыль организаций; УСН-налога; ЕСХН.
Время Бухгалтера 05:31
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости 13:15
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Авто

Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео

На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Тарантас Ньюс 01:49
Здоровье

На Украине уже почти 500 человек заразились коронавирусом

На 10:00 утра 30 марта официально зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусом, сообщает 30 марта официальный портал портал Кабмина Украине по ситуации с коронавирусом.
ИА Красная Весна 06:08
Гаджеты

Представлены смартфоны Honor 30S и Honor 9A

Наиболее интересной моделью является Honor 30S. Это среднебюджетный аппарат, оснащенный процессором Kirin 820.
Astera 11:47
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Известия 11:58
Футбол

Нойер просит у «Баварии» контракт до 2025 года

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер просит у своего клуба контракт до 2025 года, передает Bild.
Газета.Ru 07:15
Шоу-бизнес

Кристина Асмус обрезала волосы в прямом эфире

На глазах фанатов девушка отстригла себе волосы под короткое каре.
Newia.ru 14:08
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Происшествия

В Выборге предпринимателей оштрафовали на несколько миллионов рублей за взятку пограничнику

Мужчины были признаны виновными. По решению суда им назначили штрафы в размере от 1,5 до 2 миллионов рублей.
Online47.ru 11:13
Общество

В Москве 500 пациентов с коронавирусом лечатся на дому

В Москве более 500 человек, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19, оставили проходить лечение на дому.
RT на русском 15:43
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия вчера в 16:22
Политика

Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины

Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Интерфакс 08:20
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