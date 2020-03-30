Коронавирус
Вести.RuПравительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением. При этом власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
Правительство изменило список товаров первой необходимости, которыми можно торговать в нерабочую неделю, объявленную для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.Ведомостивчера в 21:45
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Правительство РФ исключило табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости
Политика Сегоднявчера в 18:27
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Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Общество
Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову
Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Происшествия
В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом
Происшествия
В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина
Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
Игры
Серверы игры Last Oasis закрыли спустя всего три дня после релиза
Вроцлав, Польша, 30 марта 2020, 15:17 — REGNUM Авторы Last Oasis решили отключить серверы своего проекта спустя всего три дня после официального релиза.
Политика
Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета
Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
Общество
В Петербурге введен режим самоизоляции
В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
Экономика
Российской недвижимости предсказали тотальное обесценивание
Отечественной коммерческой недвижимости предсказывают тотальное обесценивание.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Футбол
«Спартак» не интересуется форвардом «Краснодара» Сулеймановым
Московский "Спартак" прокомментировал на информации о заинтересованности в приобретении нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает "Спорт-Экспресс".
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Экономика
За «Корнет» дали миллиарды
Входящий в группу ВТБ БМ-банк (ранее Банк Москвы, принадлежавший до 2011 года Андрею Бородину) продал акции Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ) и завода игристых вин «Корнет», следует из сообщений, опубликованных 18 марта в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Экономика
Cроки уплаты налогов и сдачи отчетности отодвинут на три месяца
Для организаций и ИП, состоящих на 01.03.2020 в реестре МСП и функционирующих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, включенных в перечень правительства, предусмотрено: 1. Продлить на 6 месяцев срок перечисления налогов за 2019 год: на прибыль организаций; УСН-налога; ЕСХН.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Общество
В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции
Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Авто
Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео
На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Здоровье
На Украине уже почти 500 человек заразились коронавирусом
На 10:00 утра 30 марта официально зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусом, сообщает 30 марта официальный портал портал Кабмина Украине по ситуации с коронавирусом.
Гаджеты
Представлены смартфоны Honor 30S и Honor 9A
Наиболее интересной моделью является Honor 30S. Это среднебюджетный аппарат, оснащенный процессором Kirin 820.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Футбол
Нойер просит у «Баварии» контракт до 2025 года
Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер просит у своего клуба контракт до 2025 года, передает Bild.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус обрезала волосы в прямом эфире
На глазах фанатов девушка отстригла себе волосы под короткое каре.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Происшествия
В Выборге предпринимателей оштрафовали на несколько миллионов рублей за взятку пограничнику
Мужчины были признаны виновными. По решению суда им назначили штрафы в размере от 1,5 до 2 миллионов рублей.
Общество
В Москве 500 пациентов с коронавирусом лечатся на дому
В Москве более 500 человек, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19, оставили проходить лечение на дому.
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Политика
Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины
Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.