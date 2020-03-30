с чего всё началось

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением. При этом власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Происшествия В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.

Политика Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

Общество Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.

Политика Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.

Экономика За «Корнет» дали миллиарды Входящий в группу ВТБ БМ-банк (ранее Банк Москвы, принадлежавший до 2011 года Андрею Бородину) продал акции Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ) и завода игристых вин «Корнет», следует из сообщений, опубликованных 18 марта в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Экономика Cроки уплаты налогов и сдачи отчетности отодвинут на три месяца Для организаций и ИП, состоящих на 01.03.2020 в реестре МСП и функционирующих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, включенных в перечень правительства, предусмотрено: 1. Продлить на 6 месяцев срок перечисления налогов за 2019 год: на прибыль организаций; УСН-налога; ЕСХН.

Общество В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Общество Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.

Здоровье На Украине уже почти 500 человек заразились коронавирусом На 10:00 утра 30 марта официально зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусом, сообщает 30 марта официальный портал портал Кабмина Украине по ситуации с коронавирусом.

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Политика Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.