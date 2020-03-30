Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением. При этом власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Общество Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции «Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.

Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $20 Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.

Политика Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Здоровье В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19 Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.

Здоровье Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.

Политика В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.

Происшествия В Пензе вычислили автора фейка о якобы десятках заболевших COVID-19 Полицейские вычислили автора фейка о якобы десятках заболевших коронавирусом в Пензе, который объяснил, что опубликовал пост, чтобы выяснить у пользователей соцсети реальную картину о распространении коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления МВД.

Общество Рошаль порекомендовал ходить в магазин в перчатках Надевать перчатки в продуктовых магазинах, обрабатывать телефоны антисептиком и избегать больших компаний следует, чтобы не заразиться коронавирусом.