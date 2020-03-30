Коронавирус

Вести.RuВести.RuПравительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением. При этом власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Правительство РФ обновило список товаров первой необходимости

URA.Ru19:21

Правительство РФ исключило табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

Политика Сегодня18:27

В Саратовской области возобновят продажу садово-огородного инвентаря, стройматериалов и бытовых приборов

Версия-Саратоввчера в 11:42

Правительство внесло изменения в список товаров первой необходимости

РИА Новости16:17

Кабмин исключил табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

ТАСС16:09

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Вести.Ru16:54

В России появился новый список непродовольственных товаров первой необходимости из-за коронавируса

Properm.ruвчера в 11:28
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Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru 13:21
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 12:44
Экономика

«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле

«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Телеканал RTVI 08:05
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 20:35
Политика

Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
ТАСС 19:36
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Шоу-бизнес

Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

Газета.Ru 18:39
Здоровье

В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 20:02
Общество

Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»

По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.
Эхо Москвы 21:07
Политика

Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США

Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
РБК 19:37
Здоровье

Специалисты рассказали об уязвимости аллергиков перед коронавирусом

Люди, страдающие аллергией весной, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 21:12
Общество

Ванга пророчила изобретение вакцины от коронавируса в России

Всемирно известная прорицательница Ванга сумела предсказать не только пандемию коронавируса, но и место, где изобретут вакцину.
iReactor 19:22
Общество

Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми на улице из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 Роспотребнадзор рекомендует родителям по возможности максимально ограничить контакты детей с другими людьми.
Общественное телевидение России вчера в 03:19
Здоровье

Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен

Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
ToDay News Ufa 15:56
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 15:42
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru 10:52
Общество

Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой

"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Московский Комсомолец 10:59
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
РИА Новости вчера в 09:59
Здоровье

СМИ: в Сан-Паулу за две недели от коронавируса умерли в пять раз больше людей, чем в Китае

В Китае, по официальным данным, за аналогичный период умерли 18 человек.
ТАСС 19:08
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Футбол

Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи

Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола.
Чемпионат вчера в 13:11
Авто

В России продажи премиальных авто с пробегом выросли на 10%

В России продажа премиальных автомобилей за первые два месяца текущего года выросла на 10%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Car.ru 27 марта в 12:34
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Общество

Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

RuNews24.ru 00:14
Происшествия

В Пензе вычислили автора фейка о якобы десятках заболевших COVID-19

Полицейские вычислили автора фейка о якобы десятках заболевших коронавирусом в Пензе, который объяснил, что опубликовал пост, чтобы выяснить у пользователей соцсети реальную картину о распространении коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления МВД.
РИА Новости 08:54
Общество

МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

Вести.Ru 19:52
Общество

Рошаль порекомендовал ходить в магазин в перчатках

Надевать перчатки в продуктовых магазинах, обрабатывать телефоны антисептиком и избегать больших компаний следует, чтобы не заразиться коронавирусом.
РБК 02:05
Общество

В России утвердили список товаров первой необходимости

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
RuNews24.ru вчера в 14:05
Авто

Мировой авторынок может обрушиться почти на 25% в 2020 году

По последним данным стало известно, что в этом году продажи автомобилей во всем мире могут сократиться на 23%.
32CARS.ru 27 марта в 15:48
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