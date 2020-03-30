Коронавирус

Вести.RuВести.RuПравительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением. При этом власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
Правительство изменило список товаров первой необходимости
, которыми можно торговать в нерабочую неделю, объявленную для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.
Ведомостивчера в 21:45

Подробнее о событии

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

РИА Новостивчера в 16:17

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

РБКвчера в 18:27

Правительство РФ исключило табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

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Правительство РФ утвердило новую редакцию перечня товаров первой необходимости

Экономика сегоднявчера в 18:05

Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости

Известиявчера в 22:40

Кабмин исключил табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

ТАССвчера в 16:09

Без табака? Кабмин обновил список товаров первой необходимости

ИА Красная Веснавчера в 16:57
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Общество

Губернатор Нью-Йорка: масштабы смертности от коронавируса ошеломляют

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в беседе с журналистами признался, что уровень смертности от COVID-2019 в регионе является шокирующим.
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Бактерии человеческого языка сформировали консорциумы

Оказалось, что оно совсем не похоже на то, что происходит в кишечнике: многие микробы не живут поодиночке, а формируют на поверхности эпителиальных клеток языка консорциумы — сложные структуры из кластеров бактерий разных родов и видов.
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Пеп Гвардиола: мы вернемся сильнее, добрее и немного толще

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Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
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В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
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Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
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ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор.
Коммерсантъ 12:53
Общество

Сергей Собянин анонсировал новые ограничения в Москве

Накануне в Москве вступили силу ограничения на передвижения.
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Общество

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

В Москве скончались четыре пожилых пациента с диагнозом коронавирус, сообщил оперативный штаб.
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На глазах фанатов девушка отстригла себе волосы под короткое каре.
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«Победа» прокомментировала отмену рейсов для вывоза россиян из Турции

Авиакомпания «Победа» прокомментировала отмену своих рейсов для вывоза россиян из Турции.
Пятый канал 15:01
Политика

Кадыров ответил на слухи о применении силы к нарушителям карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в республике не было ни одного случая применения силы или грубого обращения к нарушителям карантина.
РИА Новости 15:58
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Общество

Всеобщая самоизоляция введена в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт распорядился ввести в регионе режим всеобщей обязательной самоизоляции жителей.
Коммерсантъ Воронеж 12:09
Общество

Правительство утвердило список товаров первой необходимости

Перечень товаров первой необходимости утвержден в связи с указом президента России Владимира Путина, согласно которому решение о проведении нерабочей недели в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 не распространяется на организации, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Коммерсантъ 28 марта в 09:59
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК 15:19
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Общество

Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве

Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
Lenta.ru 15:55
Общество

Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта

Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Радио Комсомольская правда 14:58
Здоровье

Тесты на коронавирус по желанию перестали делать в Приморье

Как сообщает пресс-служба губернатора края, Приморье стало одним из первых регионов, где стали делать тесты на коронавирус бесплатно и поголовно.
EastRussia 07:21
Авто

Большой минивэн GAC появится в России весной

Продажи в России «китайского Land Cruiser» — большого кроссовера GS8 —компания GAC начала в декабре 2019 года.
За рулем 12:10
Происшествия

В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек

В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
RT на русском 13:58
Общество

Какие регионы России ввели режим самоизоляции

Согласно указу Сергея Собянина с 30 марта все жители Москвы обязаны соблюдать режим самоизоляции.
ФедералПресс 13:00
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья 11:43
Общество

В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс вчера в 13:01
Политика

Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Lenta.ru 11:40
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Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам

Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.
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Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
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