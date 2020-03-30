с чего всё началось

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением. При этом власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Общество Губернатор Нью-Йорка: масштабы смертности от коронавируса ошеломляют Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в беседе с журналистами признался, что уровень смертности от COVID-2019 в регионе является шокирующим.

Наука Бактерии человеческого языка сформировали консорциумы Оказалось, что оно совсем не похоже на то, что происходит в кишечнике: многие микробы не живут поодиночке, а формируют на поверхности эпителиальных клеток языка консорциумы — сложные структуры из кластеров бактерий разных родов и видов.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Политика Кадыров ответил на слухи о применении силы к нарушителям карантина Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в республике не было ни одного случая применения силы или грубого обращения к нарушителям карантина.

Общество Всеобщая самоизоляция введена в Курской области Губернатор Курской области Роман Старовойт распорядился ввести в регионе режим всеобщей обязательной самоизоляции жителей.

Общество Правительство утвердило список товаров первой необходимости Перечень товаров первой необходимости утвержден в связи с указом президента России Владимира Путина, согласно которому решение о проведении нерабочей недели в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 не распространяется на организации, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Общество Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».

Политика Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.

Общество Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

Общество Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.

Общество Какие регионы России ввели режим самоизоляции Согласно указу Сергея Собянина с 30 марта все жители Москвы обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Общество В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.

Здоровье Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.