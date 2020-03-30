Коронавирус
Вести.RuПравительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением. При этом власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
Правительство изменило список товаров первой необходимости, которыми можно торговать в нерабочую неделю, объявленную для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.Ведомостивчера в 21:45
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Правительство РФ исключило табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости
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