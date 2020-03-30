Коронавирус
Вести.RuПравительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением. При этом власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Общество
Большинство россиян изменили свой образ жизни из-за коронавируса
Большинство граждан РФ не выходят из дома без крайней необходимости из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег
МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Здоровье
На Украине за ночь выросло число заболевших и умерших от коронавируса
Число заболевших COVID-19 на Украине за ночь выросло до 480 человек, убил коронавирус уже 11 человек.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Общество
Система контроля самоизоляции заработает в Москве в ближайшую неделю
Умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан будет развернута в Москве в ближайшую неделю, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Киберспорт
Blizzard провела опрос о переходе на The Burning Crusade среди игроков в World of Warcraft
Разработчики предложили четыре варианта перехода на The Burning Crusade: Продолжить играть уже существующими персонажами на текущем сервере, который полностью перейдет на The Burning Crusade, с возможностью перенести героев на перманентный Classic-мир с капом на 60 уровне.
Экономика
«Газпромбанк Лизинг» приобрел компанию Carcade
К 2021 году в «Газпромбанк Лизинг» собираются представить единую стратегию развития приобретенной компании.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Общество
В Минздраве дали рекомендации для находящихся в самоизоляции
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай дал рекомендации для находящихся в самоизоляции, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи для Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон оценил факт того, что Россия и Китай приняли решение помочь Италии, страдающей от эпидемии коронавируса в стране.
Общество
В Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для всех граждан
Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
Власти выделили 5,2 миллиарда рублей на покупку авто для скорой помощи
Правительство РФ выделило 5,2 миллиарда рублей на покупку автомобилей скорой помощи в регионы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Футбол
Капитан «Астон Виллы» призывал всех остаться дома, а сам разбил машину
Накануне аварии Грилиш в своих социальных сетях разместил обращение к фанатам, призвав их оставаться дома и соблюдать карантин из-за распространения коронавируса.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
Утро понедельника в Петербурге началось без пробок
Происшествия
В Воронеже из-за аварии без воды остался Советский район
Общество
Калининградская область 31 марта перейдет на режим самоизоляции
Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса по примеру Москвы с 31 марта - губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Правительство РФ поддержит отрасли экономики из-за коронавируса
Москва, 30 марта 2020, 10:13 — REGNUM Отрасли российской экономики, где ситуация из-за распространения коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию, получат поддержку.
Общество
Дмитрий Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко осудил позицию Анфисы Резцовой по общенациональному карантину в связи с распространением COVID-19.
Энергетика
The National Interest оценило, какой урон нефтяной кризис нанесет США
Сланцевая индустрия способна работать без убытков лишь при цене барреля нефти больше 53 долларов, отмечают эксперты американского издания The National Interest.
Политика
Госдума может принять проект расширения полномочий правительства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
Общество
Названа доля заразившихся коронавирусом внутри страны россиян
Доля россиян, заразившихся коронавирусом на территории России, превышает 25 процентов.
Общество
Определена доля отказывающихся самоизолироваться москвичей
Определена доля отказывающихся самоизолироваться москвичей: около 20 процентов жителей столицы не следуют рекомендациям об ограничении контактов.
Общество
В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу
О поездке за рубеж стало известно после обработки списков прибывших из-за границы жителей Башкирии, которые поступают в МВД.
Здоровье
Минздрав рассказал о режиме работы саратовских больниц
Прием пациентов с экстренными показаниями или с острыми заболеваниями будет организован в штатном режиме.