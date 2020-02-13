Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ купит акции Сбербанка за 2,5 трлн рублей

Сумма покупки пакета акций Сбербанка правительством РФ составит 2,5 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов 13 февраля на брифинге после заседания правительства России.
Читать в источнике
Комментировать910

Подробнее о событии

ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели

ПРАЙМвчера в 08:30

Минфин: бюджет получит 2,5 трлн руб. после покупки акций Сбербанка

News.ru13 февраля в 12:15

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24

Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

URA.Ru13 февраля в 07:05

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ13 февраля в 07:01

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 10:01

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАСС13 февраля в 06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Происшествия

На даче прокурора был найден закопанный труп его супруги

The Penza Post вчера в 03:15
Общество

ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя украинцами.
Lenta.ru 05:18
Политика

Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Вести.Ru 06:36
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru 07:42
Общество

ВШЭ проверит информацию о гомофобных высказываниях преподавателя

Высшая школа экономики (ВШЭ) проверит связь преподавателей вуза с аудиозаписями, на которых кто-то из сотрудников в грубой форме допускает гомофобные и сексистские высказывания.
РБК 07:34
Происшествия

Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу

Вести.Ru 08:12
Политика

Лавров оценил отношения России и Турции

Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Lenta.ru 11:00
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Биатлон

Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Нева Спорт 11:50
Авто

Названы самые популярные машины у москвичей в 2020 году

Самыми популярными машинами в Москве в этом году стали модели корейских брендов.
Вечерняя Москва 12 февраля в 22:51
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Гаджеты

Новые видеокарты AMD Radeon показали наличие сбоев в работе драйверов

Новые видеокарты AMD Radeon показали наличие проблем с драйверами.
Дни24 10:29
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 06:13
Биатлон

Минспорта РФ приняло во внимание решение IBU по Слепцовой и Устюгову

Министерство спорта России приняло во внимание решение Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.
РЕН ТВ 09:28
Общество

Власти Москвы согласовали марш памяти Немцова

Интерфакс 10:58
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 09:13
Биатлон

Фуркад недоволен, что Логинов не общается с прессой на ЧМ

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал решение Александра Логинова не общаться с журналистами на чемпионате мира в Антхольце.
Нева Спорт 11:03
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285

Число заразившихся новым типом коронавируса пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного на карантин у берегов Японии, возросло еще на 67 человек — с 218 до 285 подтвержденных случаев заболевания.
РБК 11:06
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих сообщила, что довольна своей пенсией

Московский Комсомолец 01:14
Происшествия

В Москве мужчина избил полицейского в отделе

В одном из московских отделений МВД мужчина избил полицейского, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка.
РБК 09:39
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Футбол

Главный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клуб

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может покинуть клуб, сообщает Sportwetten24.com.
Газета.Ru 10:11
Армия и оружие

Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо

Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, первый Бе-200ЧС - для нужд флота.
ГЛАС.RU вчера в 08:37
Политика

Глава OMV рассказал о строительстве «Северного потока-2»

Страна Советов on-line 01:48
Общество

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 09:18
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Общество

Лукашенко пригрозил изымать транзитную нефть из РФ

Лукашенко заявил, что РФ предоставила лишь четвертую часть месячного объема нефти, прописанного в межправительственном соглашении.
REGNUM вчера в 22:41
Происшествия

Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

РБК вчера в 22:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное