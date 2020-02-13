Экономика
REGNUMПравительство РФ купит акции Сбербанка за 2,5 трлн рублей
Сумма покупки пакета акций Сбербанка правительством РФ составит 2,5 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов 13 февраля на брифинге после заседания правительства России.
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Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно
ТАСС13 февраля в 06:26
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Число заразившихся новым типом коронавируса пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного на карантин у берегов Японии, возросло еще на 67 человек — с 218 до 285 подтвержденных случаев заболевания.
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