Экономика
Российская газетаПервоначальный взнос по льготной ипотеке могут снизить до 15%
Размер первоначального взноса по программе льготной ипотеке может быть снижен с 20 до 15%. О том, что такое решение принято в правительстве России сообщило РБК со ссылкой на источники. Программа льготной ипотеки позволяет взять кредит на приобретение жилья в новостройках под 6,5% годовых.
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с чего всё началось
Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.РБК04:00
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