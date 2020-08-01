Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.

с чего всё началось

Размер первоначального взноса по программе льготной ипотеке может быть снижен с 20 до 15%. О том, что такое решение принято в правительстве России сообщило РБК со ссылкой на источники. Программа льготной ипотеки позволяет взять кредит на приобретение жилья в новостройках под 6,5% годовых.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут снизить до 15%

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