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REGNUM
REGNUM

Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
РБК04:00
Подробнее о событии
Эхо Москвы

РБК: Правительство снизит до 15% первоначальный взнос по льготной ипотеке

Эхо Москвы10:33
Российская газета

Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут снизить до 15%

Российская газета08:03
Lenta.ru

Россиянам решили упростить получение ипотеки

Lenta.ru04:35
Коммерсантъ

РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%

Коммерсантъ05:56
Московский Комсомолец

Первый взнос для льготной ипотеки снизят до 15%

Московский Комсомолец05:20
URA.Ru

В России снизят первый взнос для льготной ипотеки

URA.Ru06:37
РБК

Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

РБК04:00
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Дубль Игнатова принес победу «Спартаку-2» в матче ФНЛ с «Чертаново»

В матче первого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) московский "Спартак-2" на выезде обыграл столичную команду "Чертаново" со счетом 2:1. У победителей встречи дубль оформил Михаил Игнатов, забивший на 51-й и 78-й минутах, а у хозяев поля единожды на 65-й минуте отличился Юрий Завезен.
Дубль Игнатова принес победу «Спартаку-2» в матче ФНЛ с «Чертаново»
Вести.Ru10:05
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Миранчук отказался от перехода в «Аталанту» и хочет играть в «Милане»

Отступные для европейского клуба в контракте игрока «Локомотива» составляют восемь миллионов евро, но президент «Локо» Василий Кикнадзе договорился со Шпиневым о продаже Миранчука за более внушительную сумму – на уровне 15-20 миллионов евро.
Metaratings08:58
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Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru07:52
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Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами

Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
News.ru07:11
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