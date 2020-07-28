Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»
Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В источнике
С чего всё началось
Как говорится в пояснительной записке к проекту
постановления, засекретить закупки необходимо, так как иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации.
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