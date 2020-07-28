Азербайджан и Турция с 29 июля начнут совместные военные учения

«Согласно плану, учения с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичеване, а учения с участием военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа — в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе», – говорится в заявлении оборонного ведомства.