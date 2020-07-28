Общество
VSE42.RUПравительство РФ намерено засекретить закупки «Роскосмоса»
От имени главы правительства России Михаила Мишустина был вынесен проект постановления согласно которому "Роскосмос" будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом.
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с чего всё началось
Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, засекретить закупки необходимо, так как иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации.Коммерсантъвчера в 12:01
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Общество
В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков
Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru вчера в 20:20
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Общество
В Китае за сутки выявили свыше 100 случаев заражения SARS-CoV-2
Пекин, 28 июля 2020, 08:14 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 102 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 01:14
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Политика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
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Лезги газет 00:25
Общество
У госпитализированного главы Чукотки коронавирус не подтвердился
Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат.
RT на русском 01:07
Общество
Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения.
Известия вчера в 16:02
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.
Российская газета вчера в 17:50
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать одну дозу вакцины от коронавируса за $25–30, курс прививок обойдется в $50-60.
Ведомости 01:22
Экономика
Орлов: будем бороться с экспортерами сои, которые занижают цены
В Правительстве региона с тревогой смотрят на то, что ежегодно некоторые компании снижают экспортную цену на сою.
Вести - Амурская область 00:27
Общество
Исследование: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
45% россиян, знающих о протестах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщили, что положительно относятся к демонстрантам.
Накануне.Ru вчера в 21:23
Игры
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт 27 июля в 02:16
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
РБК 27 июля в 07:37
Общество
Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
Pravda.Ru вчера в 09:41
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса
РИА Новости 00:36
Финансы
Курс евро превысил 85 рублей впервые с апреля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 28 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 85 руб. По данным на 16.16 мск, евро стоил 85,08 руб. (+ 1, 01 %), доллар ‒ 72,545 руб. (+ 0, 90 %).
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Армия и оружие
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Украина планирует «прекратить доминирование» России в Черном и Азовском морях за счет 16 американских катеров, сказал посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью «РБК-Украина».
Rambler News Service 27 июля в 09:07
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
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Газета.Ru вчера в 09:42
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«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Интернет
«Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост»
Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера.
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Происшествия
В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2
ТАСС вчера в 23:48
Наука
Американским ученым удалось обмануть инфракрасные камеры
Технология, разработанная американскими учеными, может стать прорывной в военной сфере.
Gazeta.SPb вчера в 23:10
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
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Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация
Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
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Chelny-biz.ru вчера в 12:37