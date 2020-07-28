Общество

VSE42.RUVSE42.RUПравительство РФ намерено засекретить закупки «Роскосмоса»

От имени главы правительства России Михаила Мишустина был вынесен проект постановления согласно которому "Роскосмос" будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
Как говорится в пояснительной записке к проекту
 постановления, засекретить закупки необходимо, так как иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации.
Коммерсантъвчера в 12:01

Подробнее о событии

Правительство захотело засекретить закупки «Роскосмоса»

Говорит Москвавчера в 12:55

Правительство хочет засекретить закупки Роскосмоса

URA.Ruвчера в 12:37

Правительство может засекретить закупки Роскосмоса

Газета.Ruвчера в 12:03

Правительство РФ намерено засекретить закупки «Роскосмоса»

VSE42.RUвчера в 12:17

Закупки «Роскосмоса» хотят засекретить

Коммерсантъвчера в 12:01

«Космические» закупки в РФ засекретят

Росбалтвчера в 11:29

Мишустин намерен засекретить закупки «Роскосмоса»

РИА Новостивчера в 11:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:42, Ашберн
Общество

В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru вчера в 20:20
210
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
1,5K
Общество

В Китае за сутки выявили свыше 100 случаев заражения SARS-CoV-2

Пекин, 28 июля 2020, 08:14 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 102 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 01:14
3
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
2K
Политика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
293
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
895
Общество

У госпитализированного главы Чукотки коронавирус не подтвердился

Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат.
RT на русском 01:07
56
Общество

Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения.
Известия вчера в 16:02
1
Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
381
Общество

Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.
Российская газета вчера в 17:50
30
Общество

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать одну дозу вакцины от коронавируса за $25–30, курс прививок обойдется в $50-60.
Ведомости 01:22
228
Экономика

Орлов: будем бороться с экспортерами сои, которые занижают цены

В Правительстве региона с тревогой смотрят на то, что ежегодно некоторые компании снижают экспортную цену на сою.
Вести - Амурская область 00:27
2
Общество

Исследование: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае

45% россиян, знающих о протестах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщили, что положительно относятся к демонстрантам.
Накануне.Ru вчера в 21:23
349
Игры

Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт 27 июля в 02:16
597
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

РБК 27 июля в 07:37
181
Общество

Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова

Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
Pravda.Ru вчера в 09:41
43
Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
447
Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
171
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса

РИА Новости 00:36
52
Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с апреля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 28 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 85 руб. По данным на 16.16 мск, евро стоил 85,08 руб. (+ 1, 01 %), доллар ‒ 72,545 руб. (+ 0, 90 %).
Ведомости вчера в 09:51
734
Армия и оружие

Киев нашел способ «прекратить доминирование» России в море

Украина планирует «прекратить доминирование» России в Черном и Азовском морях за счет 16 американских катеров, сказал посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью «РБК-Украина».
Rambler News Service 27 июля в 09:07
4
Происшествия

Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru вчера в 09:42
429
Политика

«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
474
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
1,6K
Интернет

«Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост»

Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера.
Популярная механика 00:03
56
Происшествия

В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

ТАСС вчера в 23:48
113
Наука

Американским ученым удалось обмануть инфракрасные камеры

Технология, разработанная американскими учеными, может стать прорывной в военной сфере.
Gazeta.SPb вчера в 23:10
1
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
19
Здоровье

Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация

Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM вчера в 05:52
59
Происшествия

По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов

Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru вчера в 12:37
15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное