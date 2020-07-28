с чего всё началось

От имени главы правительства России Михаила Мишустина был вынесен проект постановления согласно которому "Роскосмос" будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом.

Общество В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков. 210

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,5K

Политика Россия расширит возможности применения санкций против Украины Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы. 293

Общество У госпитализированного главы Чукотки коронавирус не подтвердился Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат. 56

Общество Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения. 1

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 381

Игры Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры. 597

Политика Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского. 171

Финансы Курс евро превысил 85 рублей впервые с апреля Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 28 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 85 руб. По данным на 16.16 мск, евро стоил 85,08 руб. (+ 1, 01 %), доллар ‒ 72,545 руб. (+ 0, 90 %). 734

Армия и оружие Киев нашел способ «прекратить доминирование» России в море Украина планирует «прекратить доминирование» России в Черном и Азовском морях за счет 16 американских катеров, сказал посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью «РБК-Украина». 4

Происшествия Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи. 429

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,6K