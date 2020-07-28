с чего всё началось

В России собираются засекретить госзакупки корпорации "Роскосмос". Проект внесен от имени премьер-министра Михаила Мишустина. Согласно документу, корпорация "Роскосмос" будет закрытым способом определять исполнителей договоров на разработку и эксплуатацию техники.

Общество FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу. 47

Общество РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. 414

Политика Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно В середине апреля Путин своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за отчетный период 2019 года до 1 августа.

Космос Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 50

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 35

Экономика Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%. 252

Шоу-бизнес Сербская модель рассказала о романе с супругом Ксении Бородиной Бикини-модель, на которую подписаны почти 400 тыс. человек, рассказала, что на данный момент имеет романтические отношения с неким бизнесменом из России, который очень богат и является женатым мужчиной, а также воспитывает детей. 5

Гаджеты TSMC поможет Intel производить 7-нанометровые процессоры У Intel в последние годы были проблемы с освоением более тонкого техпроцесса, из-за чего компания в течение трех поколений эксплуатировала 14-нм техпроцесс (14-нм, 14-нм+ и 14-нм++). 16

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,5K

Армия и оружие В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца. 48

Хоккей «Филадельфия» победила «Питтсбург» в первом после паузы матче НХЛ «Филадельфия» обыграла «Питтсбург» со счетом 3:2 в овертайме выставочного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который стал первым после паузы в связи с пандемией коронавируса.

Политика Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи "Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.

Спорт Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио. 3