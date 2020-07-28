Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняПравительство РФ намерено засекретить закупки Роскосмоса

В России собираются засекретить госзакупки корпорации "Роскосмос". Проект внесен от имени премьер-министра Михаила Мишустина. Согласно документу, корпорация "Роскосмос" будет закрытым способом определять исполнителей договоров на разработку и эксплуатацию техники.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
Как говорится в пояснительной записке к проекту
 постановления, засекретить закупки необходимо, так как иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации.
Коммерсантъ12:01

Подробнее о событии

Правительство захотело засекретить закупки «Роскосмоса»

Говорит Москва12:55

Закупки «Роскосмоса» хотят засекретить

Коммерсантъ12:01

Правительство РФ намерено засекретить закупки «Роскосмоса»

VSE42.RU12:17

Правительство может засекретить закупки Роскосмоса

Газета.Ru12:03

Правительство хочет засекретить закупки Роскосмоса

URA.Ru12:37

«Космические» закупки в РФ засекретят

Росбалт11:29

Мишустин намерен засекретить закупки «Роскосмоса»

РИА Новости11:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:38, Ашберн
Общество

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости 17:59
47
Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
414
Политика

Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно

В середине апреля Путин своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за отчетный период 2019 года до 1 августа.
РИА Новости 20:02
Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
233
Кино

Подростки ищут любовь и дружбу в трейлере «Мы те, кто мы есть»

ИА InterMedia вчера в 16:08
Политика

Дегтярёв осмотрел судзавод в Комсомольске

RT на русском 22:35
Космос

Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса

Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.
Российская газета 07:57
Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:13
50
Кино

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

Что происходит 03:29
38
Общество

Врио главы Хабаровского края Дегтярев оценил обстановку в регионе

Обстановка в Хабаровском крае вселяет "осторожный оптимизм".
Народные новости 21:51
31
Общество

Детсады, кафе и кинотеатры начнут работу с 29 июля в Забайкалье

Ограничения в работе для кафе, ресторанов, детских садов и кинотеатров снимут 29 июля в Забайкалье.
Zabnews.ru 07:57
6
Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
35
Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

RT на русском 12:46
1K
Экономика

Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ 15:07
252
Шоу-бизнес

Сербская модель рассказала о романе с супругом Ксении Бородиной

Бикини-модель, на которую подписаны почти 400 тыс. человек, рассказала, что на данный момент имеет романтические отношения с неким бизнесменом из России, который очень богат и является женатым мужчиной, а также воспитывает детей.
RuNews24.ru 04:17
5
Гаджеты

TSMC поможет Intel производить 7-нанометровые процессоры

У Intel в последние годы были проблемы с освоением более тонкого техпроцесса, из-за чего компания в течение трех поколений эксплуатировала 14-нм техпроцесс (14-нм, 14-нм+ и 14-нм++).
Ридус вчера в 10:35
16
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
1,5K
Армия и оружие

В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM 20:11
48
Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
152
Хоккей

«Филадельфия» победила «Питтсбург» в первом после паузы матче НХЛ

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» со счетом 3:2 в овертайме выставочного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который стал первым после паузы в связи с пандемией коронавируса.
Известия 21:01
Общество

Коуч рекомендует дыхательные техники для концентрации на работе

Мойка78 22:25
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
851
Политика

Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:56
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
1,9K
Здоровье

Минздрав Башкирии рассказал, в каком режиме работают уфимские больницы

Представители Минздрава Башкирии рассказали, в каком режиме сейчас работают больницы Уфы.
ГлавУфа 08:43
4
Спорт

Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
3
Общество

В Якутии за сутки выявлено 57 новых случаев коронавируса

Из 57 новых случаев коронавирусной инфекции 47 выявлено в Якутске, а также в Мирнинском, в Хангаласском, Амгинском, в Верхневилюйском, Горном и Мегино-Кангаласском районах.
Якутия Daily 22:14
5
Происшествия

Участнику митинга в Биробиджане Евгению Лобанову присудили второй штраф

Ранее интернет-газета «Набат» писала, что участника массовой акции протеста в Биробиджане оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Набат 22:00
Общество

С крабовых компаний сняли арест, который блокировал сделку Собчак

Сахалинский областной суд снял арест активов «Курильского универсального комплекса» (КУК) и «Монерона» — одних из крупнейших добытчиков крабов на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ 21:41
2
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
106
Как работают Яндекс.Новости?
Главное