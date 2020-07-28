Общество
Экономика сегодняПравительство РФ намерено засекретить закупки Роскосмоса
В России собираются засекретить госзакупки корпорации "Роскосмос". Проект внесен от имени премьер-министра Михаила Мишустина. Согласно документу, корпорация "Роскосмос" будет закрытым способом определять исполнителей договоров на разработку и эксплуатацию техники.
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с чего всё началось
Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, засекретить закупки необходимо, так как иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации.Коммерсантъ12:01
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Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости 17:59
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Политика
Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно
В середине апреля Путин своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за отчетный период 2019 года до 1 августа.
РИА Новости 20:02
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Кино
Подростки ищут любовь и дружбу в трейлере «Мы те, кто мы есть»
ИА InterMedia вчера в 16:08
Политика
Дегтярёв осмотрел судзавод в Комсомольске
RT на русском 22:35
Космос
Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса
Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.
Российская газета 07:57
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:13
Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Что происходит 03:29
Общество
Врио главы Хабаровского края Дегтярев оценил обстановку в регионе
Обстановка в Хабаровском крае вселяет "осторожный оптимизм".
Народные новости 21:51
Общество
Детсады, кафе и кинотеатры начнут работу с 29 июля в Забайкалье
Ограничения в работе для кафе, ресторанов, детских садов и кинотеатров снимут 29 июля в Забайкалье.
Zabnews.ru 07:57
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
RT на русском 12:46
Экономика
Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ 15:07
Шоу-бизнес
Сербская модель рассказала о романе с супругом Ксении Бородиной
Бикини-модель, на которую подписаны почти 400 тыс. человек, рассказала, что на данный момент имеет романтические отношения с неким бизнесменом из России, который очень богат и является женатым мужчиной, а также воспитывает детей.
RuNews24.ru 04:17
Гаджеты
TSMC поможет Intel производить 7-нанометровые процессоры
У Intel в последние годы были проблемы с освоением более тонкого техпроцесса, из-за чего компания в течение трех поколений эксплуатировала 14-нм техпроцесс (14-нм, 14-нм+ и 14-нм++).
Ридус вчера в 10:35
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM 20:11
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
Хоккей
«Филадельфия» победила «Питтсбург» в первом после паузы матче НХЛ
«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» со счетом 3:2 в овертайме выставочного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который стал первым после паузы в связи с пандемией коронавируса.
Известия 21:01
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Политика
Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи
"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:56
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
Здоровье
Минздрав Башкирии рассказал, в каком режиме работают уфимские больницы
Представители Минздрава Башкирии рассказали, в каком режиме сейчас работают больницы Уфы.
ГлавУфа 08:43
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
Общество
В Якутии за сутки выявлено 57 новых случаев коронавируса
Из 57 новых случаев коронавирусной инфекции 47 выявлено в Якутске, а также в Мирнинском, в Хангаласском, Амгинском, в Верхневилюйском, Горном и Мегино-Кангаласском районах.
Якутия Daily 22:14
Происшествия
Участнику митинга в Биробиджане Евгению Лобанову присудили второй штраф
Ранее интернет-газета «Набат» писала, что участника массовой акции протеста в Биробиджане оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Набат 22:00
Общество
С крабовых компаний сняли арест, который блокировал сделку Собчак
Сахалинский областной суд снял арест активов «Курильского универсального комплекса» (КУК) и «Монерона» — одних из крупнейших добытчиков крабов на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ 21:41