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Лезги газет
Лезги газет

Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки

Правительство России намерено помочь российским семьям, висящим на ипотеке.В источнике
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Аргументы и Факты

На поддержку многодетных, выплачивающих ипотеку, выделят ещё 12 млрд рублей

Аргументы и Фактывчера в 08:19
Алтапресс

Ипотечная «поправка Дьякова»: многодетный отец из Барнаула борется за изменение федерального закона

Алтапресс4 августа в 21:06
Ёлдаш

На погашение ипотеки многодетной семьи в России выделено почти 12 млрд рублей

Ёлдашвчера в 06:58
РИА Новости

Правительство выделит еще 12 млрд рублей на ипотеку для семей с детьми

РИА Новостивчера в 05:41
Интерфакс

Правительство выделит почти 12 млрд рублей для погашения ипотеки семьям с детьми

Интерфаксвчера в 05:38
Российская газета

Кабмин дополнительно выделит 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных семей

Российская газетавчера в 05:45
Вести.Ru

Кабмин выделил 11,8 миллиарда рублей для поддержки многодетных семей по выплате ипотеки. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 09:19

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму
REGNUMвчера в 06:32
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Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года

На два года предлагает сократить расходы и на образование, в 2021 году на 33,3 млрд рублей и в 2022 году на 30,7 млрд рублей, при этом спустя два года на образование предлагается потратить на 10,5 млрд больше планируемого ранее.
Вестник Кавказа5 августа в 05:38
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В Приморье умер обварившийся кипятком и не получивший помощи младенец

Прокуратура Черниговского района Приморского края начала проверку по факту гибели восьмимесячного мальчика, родители которого не обратились к врачам после того, как на ребенка опрокинулся кипяток.
Известия22:04
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава

Пуском четвертого космического аппарата "Тундра" единая космическая система "Купол" доведена до штатного минимального состава Игорь Озар, генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Эксперт объяснил, что на данный момент на высокоэллиптическую орбиту выведены специальные аппараты.
Piter.tv5 августа в 08:59
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США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

В конце июня группа американских сенаторов, в числе которых были в том числе и авторы письма к оператору порта Мукран, Тед Круз, Рон Джонсон и Том Коттон, предложила включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год.
РБКвчера в 13:01
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Экономика уже поглотила отложенный спрос и ждет, что будет дальше

Экономика уже поглотила отложенный спрос и ждет, что будет дальше Быстрое восстановление экономики в июле 2020 года после эпидемических ограничений экономической активности в марте—мае, возможно, себя уже исчерпало: Банк России зафиксировал в последнюю неделю месяца ухудшение ситуации с оперативными платежами во многих отраслях.
Коммерсантъ18:24