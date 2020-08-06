Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки
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Правительство России намерено помочь российским семьям, висящим на ипотеке.В источнике
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На поддержку многодетных, выплачивающих ипотеку, выделят ещё 12 млрд рублей
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Российская газетавчера в 05:45