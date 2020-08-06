Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки
Москва, 6 августа 2020, 12:39 — REGNUM Правительство России дополнительно направит 11,8 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Об этом 6 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.В источнике
В текущем году на эти цели из бюджета уже выделено более 23 млрд рублей. Это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми. И все больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки.
Подробнее о событии