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REGNUM
REGNUM

Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки

Москва, 6 августа 2020, 12:39 — REGNUM Правительство России дополнительно направит 11,8 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Об этом 6 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
В текущем году на эти цели из бюджета уже выделено более 23 млрд рублей. Это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми. И все больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки.
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BFM.ru

Кабмин выделил 26 млрд рублей медикам и многодетным

BFM.ru06:32
Вести.Ru

Около 26 тысяч семей получат еще 12 миллиардов рублей для погашения ипотеки

Вести.Ru05:54
Алтапресс

Ипотечная «поправка Дьякова»: многодетный отец из Барнаула борется за изменение федерального закона

Алтапрессвчера в 21:06
REGNUM

Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки

REGNUM05:39
Интерфакс

Правительство выделит почти 12 млрд рублей для погашения ипотеки семьям с детьми

Интерфакс05:38
Российская газета

Кабмин дополнительно выделит 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных семей

Российская газета05:45
РИА Новости

Правительство выделит еще 12 млрд рублей на ипотеку для семей с детьми

РИА Новости05:41

Интервью Лукашенко журналисту Гордону породило множество вопросов

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Интервью Лукашенко журналисту Гордону породило множество вопросов
REGNUM03:56
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ФСБ задержала в пяти регионах России 25 подпольных оружейников

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в пяти регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны", - сообщили в ФСБ.
ТАСС07:02
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ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах компании Forte

Москва, 6 августа 2020, 14:05 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с представителями Федеральной налоговой службы РФ проводят обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte.
REGNUM07:05
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
51

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
51

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК06:40
9

Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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