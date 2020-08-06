Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки

Москва, 6 августа 2020, 12:39 — REGNUM Правительство России дополнительно направит 11,8 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Об этом 6 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Правительство выделит еще 12 млрд рублей на ипотеку для семей с детьми

РИА Новости05:41
Вести.Ru

Новости на «России 24». Кабмин выделил 11,8 миллиарда рублей для поддержки многодетных семей по выплате ипотеки

Вести.Ru09:19
Ёлдаш

На погашение ипотеки многодетной семьи в России выделено почти 12 млрд рублей

Ёлдаш06:58
Аргументы и Факты

На поддержку многодетных, выплачивающих ипотеку, выделят ещё 12 млрд рублей

Аргументы и Факты08:19
Интерфакс

Правительство выделит почти 12 млрд рублей для погашения ипотеки семьям с детьми

Интерфакс05:38
Российская газета

Кабмин дополнительно выделит 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных семей

Российская газета05:45
Алтапресс

Ипотечная «поправка Дьякова»: многодетный отец из Барнаула борется за изменение федерального закона

Алтапрессвчера в 21:06

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
86

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
1,4K

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
835

Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет в поддержку Сафронова

Мещанский суд Москвы оштрафовал телеведущую и блогера Ксению Собчак на 20 тысяч рублей за нарушение порядка проведения пикета или массовой акции после задержания на акции в поддержку арестованного советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости09:55
3

Угрозы США помогли «Северному потоку-2»

До угроз США ввести ограничения, которые могут коснуться европейских компаний, помогающих завершить газопровод, многие в рядах немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) критиковали «Северный поток-2» и тесное сотрудничество Германии с Россией.
Lenta.ru09:23