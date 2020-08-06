Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки
Смотрите также
Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России
В ДТП с автобусом в Тюмени пострадали шесть человек
В Индии девушка вернулась домой через неделю после ее похорон
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Мишустин объявил о создании правкомиссии по русскому языку
Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет в поддержку Сафронова
В Астрахани мальчик погиб под бетонной плитой на детской площадке
Forbes впервые назвал звезд TikTok с самыми высокими доходами
Угрозы США помогли «Северному потоку-2»
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Шлеменко оценил шансы Олейника на победу в бою с Льюисом
Россияне старше 40 лет с 11 августа получат отгул на диспансеризацию
«Зенит» отрицает заражение коронавирусом в клубе
Лукашенко: «Коронавирус мне подкинули»
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Стали известны даты всероссийских проверочных работ для школьников
Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Россияне старше 40 лет с 11 августа получат отгул на диспансеризацию
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян
В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова
Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске
Мишустин объявил о создании правкомиссии по русскому языку
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
«Зенит» отрицает заражение коронавирусом в клубе
Шлеменко оценил шансы Олейника на победу в бою с Льюисом
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года
«Аэрофлот» отменил ряд международных рейсов в августе
Москва, 6 августа 2020, 12:39 — REGNUM Правительство России дополнительно направит 11,8 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Об этом 6 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.В источнике
Подробнее о событии