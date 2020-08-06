Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки
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Москва, 6 августа 2020, 12:39 — REGNUM Правительство России дополнительно направит 11,8 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Об этом 6 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.В источнике
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На поддержку многодетных, выплачивающих ипотеку, выделят ещё 12 млрд рублей
Аргументы и Фактывчера в 08:19
Ипотечная «поправка Дьякова»: многодетный отец из Барнаула борется за изменение федерального закона
Алтапресс4 августа в 21:06
Правительство выделит почти 12 млрд рублей для погашения ипотеки семьям с детьми
Интерфаксвчера в 05:38
Кабмин дополнительно выделит 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных семей
Российская газетавчера в 05:45