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REGNUM
REGNUM

Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки

Москва, 6 августа 2020, 12:39 — REGNUM Правительство России дополнительно направит 11,8 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Об этом 6 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.В источнике
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Аргументы и Факты

На поддержку многодетных, выплачивающих ипотеку, выделят ещё 12 млрд рублей

Аргументы и Фактывчера в 08:19
Алтапресс

Ипотечная «поправка Дьякова»: многодетный отец из Барнаула борется за изменение федерального закона

Алтапресс4 августа в 21:06
Ёлдаш

На погашение ипотеки многодетной семьи в России выделено почти 12 млрд рублей

Ёлдашвчера в 06:58
РИА Новости

Правительство выделит еще 12 млрд рублей на ипотеку для семей с детьми

РИА Новостивчера в 05:41
Интерфакс

Правительство выделит почти 12 млрд рублей для погашения ипотеки семьям с детьми

Интерфаксвчера в 05:38
Российская газета

Кабмин дополнительно выделит 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных семей

Российская газетавчера в 05:45
Вести.Ru

Кабмин выделил 11,8 миллиарда рублей для поддержки многодетных семей по выплате ипотеки. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 09:19

Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.
Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения
ИА Красная Веснавчера в 11:54
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На Камчатке пограничники спасли рыбаков

Камчатские пограничники спасли рыбаков, несколько часов дрейфовавших в сторону океана на лодке с неисправным мотором, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Погрануправлении ФСБ России по восточному арктическому району.
На Камчатке пограничники спасли рыбаков
Камчатка-Информ19:11

СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новостивчера в 15:33
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В Генштабе заявили о реализации США концепции «глобального удара»

Действия США в области стратегических вооружений и выход из ряда международных договоров в области безопасности направлены на реализацию концепции «глобального удара» с применением перспективных, в том числе ядерных, средств.
RT на русском19:07

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
Газета.Ru17:40
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Kia обновила субкомпактный кроссовер Kia Stonic

По данным пресс-службы марки, обновленный Kia Stonic получил модернизированную светодиодную оптику, 16-дюймовые легкосплавные диски оригинального дизайна и расширенную палитру цветов кузова, в которую теперь входят два новых цвета и ярко-жёлтая окраска крыши.
SpeedMeвчера в 04:19
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