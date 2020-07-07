Общество

REGNUMREGNUMПравительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

Москва, 7 июля 2020, 14:12 — REGNUM На выплаты по безработице правительство России выделит в течение лета 13,5 млрд рублей. Об этом 7 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.
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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
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У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски

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Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой

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Как сообщает пресс-служба администрации курорта, из-за жары остановлены 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора.
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Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
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Политика

Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России

Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
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Российская общественность запомнила Анатолия Цоя как бывшего кавалера бывшей вокалистки «ВИА Гры» Анны Седоковой, но в действительно, как передает Super.ru, он вел двойную жизнь.
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Президент Казахстана подписал Кодекс о здоровье народа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник подписал Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения".
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На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана

На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
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Опубликованы новые кадры кинокомикса «Чёрная вдова»

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Microsoft уберет один из компонентов «Панели управления» Windows 10

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Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве

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О причине распада группы «Руки Вверх» рассказал Сергей Жуков

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