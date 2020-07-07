Общество
REGNUMПравительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
Москва, 7 июля 2020, 14:12 — REGNUM На выплаты по безработице правительство России выделит в течение лета 13,5 млрд рублей. Об этом 7 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.
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Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличат до 4,5 тысячи рублей
Mirmol.ruвчера в 07:34
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Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния
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Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
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Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из клуба.
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В Геленджике из-за засухи остановлена часть водозаборных скважин
Как сообщает пресс-служба администрации курорта, из-за жары остановлены 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора.
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Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
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Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
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Британские таблоиды заявили, что 38-летняя герцогиня Сассекская собирается стать мамой во второй раз.
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Анатолий Цой скрывал от общественности жену и детей
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник подписал Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения".
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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
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О причине распада группы «Руки Вверх» рассказал Сергей Жуков
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