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РИА НовостиРИА НовостиПравительство продлило выплату повышенного пособия по безработице

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
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На выплаты безработным выделят 13,5 млрд рублей

Газета.Ru07:23

Безработным россиянам решили раздать деньги

Lenta.ru07:15

В России увеличилось минимальное пособие по безработице за май-июль

Заманавчера в 06:03

Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице

РИА Новости05:03

В России увеличилось минимальное пособие по безработице за май – июль

Зори Табасаранавчера в 08:24

Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличат до 4,5 тысячи рублей

Mirmol.ruвчера в 07:34

Кабмин выделит более 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

ТАСС07:12
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Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября

Агентство Москва 05:59
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Армия и оружие

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В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
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Советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене

Советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене.
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Происшествия

Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции

RT на русском вчера в 12:06
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Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

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Общество

Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева

Гособвинение попросило для главы карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева 15 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
РБК 11:02
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Сообщения об отмене встречи Владимира Путина с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным не соответствуют действительности.
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
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Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова назвала способ, как очистить кишечник и печень от шлаков и токсинов.
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Игры

PC-версия Halo 3 выйдет 14 июля

The GEEK 10:11
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Общество

У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски

7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
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Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз падения мирового ВВП до 3,9%

Брюссель, 7 июля 2020, 11:59 — REGNUM В 2020 году падение реального ВВП еврозоны на фоне пандемии коронавирусной инфекции составит 8,7% вместо 7,7% предполагавшихся в мае.
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Происшествия

Горсуд Петербурга отложил слушание дела историка Соколова до 8 июля

В понедельник, 6 июля, в Горсуде Петербурга отложили рассмотрение дела Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Форпост Северо-Запад вчера в 09:44
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Происшествия

На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Возгорание произошло на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода, пожару присвоен второй уровень сложности, сообщает во вторник, 7 июля, пресс-служба ГУ МЧС Самарской области.
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«Газпром» приостановил транзит газа через Польшу

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Футбол

Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций сезона-2020/21 в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 10:50
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Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей

Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
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Общество

График подачи воды установили в ряде городов Кубани из-за засухи

На Кубани в ряде городов был введен график подачи воды из-за засухи в регионе.
Газета.Ru 10:54
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Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
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Происшествия

На Украине зафиксировали новые очаги лесных пожаров

Несколько новых очагов лесных пожаров возникли в Луганской области Украины из-за порывов ветра, жителей двух поселков эвакуируют, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайном ситуациям.
РИА Новости 09:05
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Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM вчера в 08:30
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Политика

КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке

Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине

В сети продолжают расползаться слухи о перезагрузке фильма об экзорцисте и борце с исчадием ада Джоне Константине.
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Коронавирус: последние новости 7 июля. Зараженных будут отслеживать по телефону, россиян не пустят за границу

Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, рассказала руководитель университетского Центра клинического изучения лекарственных средств Елена Смолярчук.
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Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

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Закрытые города Минобороны массово показали протестный результат на опросе по Конституции

Большая часть закрытых городов Вооруженных сил Минобороны РФ показали протестные результаты голосования по Конституции.
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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