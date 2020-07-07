Общество
REGNUMПравительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
Москва, 7 июля 2020, 14:12 — REGNUM На выплаты по безработице правительство России выделит в течение лета 13,5 млрд рублей. Об этом 7 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.
Читать в источнике
Оценить127
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Политика
Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве гражданина, который якобы был куратором руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Коммерсантъ 16:06
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Происшествия
В Джорджии ввели режим ЧП и мобилизовали Нацгвардию из-за протестов
Известия вчера в 22:25
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года
"Милан" впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.
РИА Новости 17:53
Общество
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. число умерших достигло 4 027.
Эхо Москвы 16:10
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры
В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельты» сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
RT на русском 17:55
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
В смерти сахалинца в долинской ЦРБ не нашли связи с коронавирусом
Причиной смерти мужчины, умершего вчера в долинской ЦРБ, является патологический процесс, обусловленный прогрессированием хронической почечной недостаточности, как следствия тяжелого течения сахарного диабета, сообщает телеграм-канал губернатора.
Сахалин.Инфо 04:31
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
Общество
Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики.
ТАСС 17:50
Происшествия
На Сахалине в районе бухты Тихой пропал турист
Российская газета 05 июля в 22:55
Происшествия
Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
Экономика
Росстат вычислил регионы России с самыми дешевыми новостройками
По итогам первого квартала 2020 года наиболее низкая стоимость жилья в новостройках зафиксирована в Кабардино-Балкарии — 29,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Соответствующая статистика стоимости жилья приводится в докладе на сайте Росстата.
РБК 04:02
Технологии
Разработчики GreedFall анонсировали новую игру
CyberSport.ru 15:11
Общество
Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
Политика
Посольство США заявило о кампании против свободы прессы в России
Преследование журналистов в России напоминает кампанию против свободы прессы.
РБК 16:19
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с красными волосами и декольте
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст опубликовала фото в топе с декольте и показала новый цвет волос.
Lenta.ru 18:41
Происшествия
На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса
Российская газета 14:48
Общество
Суд оштрафовал псковскую журналистку по делу об оправдании терроризма
Аргументы и Факты вчера в 05:54
Наука
Директор лаборатории в Ухане прокомментировал возможную утечку вируса
Директор лаборатории в Ухане прокомментировал возможную утечку вируса Руководитель лаборатории не верит, что вирус вырвался на свободу из стен подконтрольного ему учреждения.
Экспресс газета вчера в 14:38
Авто
Как может обмануть ломбард, взяв в залог документ на машину?
В ломбарде предложили занять деньги под залог паспорта транспортного средства (ПТС), а автомобиль разрешили оставить себе.
Аргументы и Факты 19:05
Культура
Финалист шоу «Замуж за Бузову» станет ведущим нового шоу на ТНТ
Финалист шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков станет новым ведущим проекта "Битва дизайнеров".
Народные новости 13:47
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 18:17
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55