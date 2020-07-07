Москва, 7 июля 2020, 14:12 — REGNUM На выплаты по безработице правительство России выделит в течение лета 13,5 млрд рублей. Об этом 7 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

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