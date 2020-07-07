с чего всё началось

Москва, 7 июля 2020, 14:12 — REGNUM На выплаты по безработице правительство России выделит в течение лета 13,5 млрд рублей. Об этом 7 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

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Экономика Еврокомиссия ухудшила прогноз падения мирового ВВП до 3,9% Брюссель, 7 июля 2020, 11:59 — REGNUM В 2020 году падение реального ВВП еврозоны на фоне пандемии коронавирусной инфекции составит 8,7% вместо 7,7% предполагавшихся в мае.

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Политика Песков опроверг сообщения о планировавшейся встрече Путина и Рогозина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным накануне задержания советника госкорпорации. 6

Происшествия Пьяный водитель совершил ДТП и сбежал в Южно-Сахалинске ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрестке улиц Комсомольской и Тихоокеанской в Южно-Сахалинске сегодня утром, 8 июля.

Политика Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ). 2

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Наука Ученый из Сингапура прогнозирует вспышку нового коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, Ван Линьф так прокомментировал свое мнение: «Совершенно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса». 8

Политика В Конгрессе США предложили выделить $275 млн на военную помощь Украине Вашингтон, 8 июля 2020, 01:50 — REGNUM Военную помощь Украине в размере $275 млн предложил включить в проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, 7 июля сообщается на сайте законодательного органа. 1

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Армия и оружие «Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой» «Геноцид» зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в Сирии и Ливии можно объяснить существованием «мертвой воронки» («мертвой зоны»), пишет «Звезда».