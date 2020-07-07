с чего всё началось

Москва, 7 июля 2020, 14:12 — REGNUM На выплаты по безработице правительство России выделит в течение лета 13,5 млрд рублей. Об этом 7 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

Здоровье У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета. 844

Здоровье 11 аппаратов ИВЛ поступило в городскую больницу №6 В общей сложности в Курскую область поступит 246 аппаратов ИВЛ, 30 из них – по договоренности с Минпромторгом РФ, всего в регион уже доставлено 53 единицы.

Армия и оружие «Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой» «Геноцид» зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в Сирии и Ливии можно объяснить существованием «мертвой воронки» («мертвой зоны»), пишет «Звезда».

Происшествия Задержан главный архитектор города Свободный в Приамурье СУСК по Амурской области в начале июня сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации города, которого подозревают в превышении должностных полномочий при оформлении документов на тот самый земельный участок, где находится котельная. 2

Здоровье В Хабаровском крае обучили свыше 1 тыс. медиков для борьбы с COVID-19 Обучение по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае прошли свыше 1 тыс. медиков, сообщил глава региона Сергей Фургал.

Наука Человек получил от неандертальцев ДНК, которое влияет на коронавирус Участок ДНК, который значительно увеличивает риск заболевания COVID-19 и вызывает серъезные осложнения от него достались человеку разумному от неандертальцев шестьдесят тысяч лет назад. 44

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 2,3K

Экономика Фондовый рынок США завершил день снижением индексов Нью-Йорк, США, 8 июля 2020, 00:53 — REGNUM Ключевые индексы фондового рынка США к окончанию торгов 7 июля понизились на величину до 1,5%.

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в продаже Компания AMD выпустила в продажу процессоры Matisse Refresh: 12-ядерный Ryzen 9 3900XT, 8-ядерный Ryzen 7 3800XT и 6-ядерный Ryzen 5 3600XT. 1

Общество Полиция Киева задержала двух россиян Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений. 59

Политика Песков опроверг сообщения о планировавшейся встрече Путина и Рогозина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным накануне задержания советника госкорпорации. 6