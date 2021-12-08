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Правительство РФ направит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам

Кабмин РФ выделит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы.
ПРАЙМ
Следить за выплатами Мишустин поручил главе Министерства труда и социальной защиты совместно с Минфином.
Первый канал
Зарплаты повысят учителям, врачам, преподавателям вузов, представителям науки и культуры.
Газета.Ru
24 ноября Путин призвал сделать все для того, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников.
Известия

Подробнее о событии

Правительство РФ направит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам
ПРАЙМ06:04
Более 12 млрд рублей правительство выделит на увеличение зарплат бюджетников
Banki Loans06:00
Кабмин выделит свыше 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
ТАСС05:25
Правительство выделит более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
RT на русском05:53
Правительство выделит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам
РИА Новости05:46
Премьер Мишустин: кабмин выделил более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
Lenta.ru05:27
Кабмин РФ выделит свыше 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
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