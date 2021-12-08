ТАСС: Зеленский позитивно оценил переговоры лидеров России и США Путина и Байдена

Зеленский в ходе брифинга в среду отметил, что позитивно оценивает факт того, что «президент США разговаривал с президентом РФ», но их детали готов прокомментировать после разговора с Байденом, который должен состояться 9 декабря.