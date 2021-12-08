Госдума на заседании в среду поддержала в третьем, окончательном чтении резонансный законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили.
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю министра обороны Юнус-Беку Евкурову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Было проведено множество исследований, которые показали, что употребление кофе может помочь снизить риск развития цирроза печени, а также защитить печень от жирового гепатоза или ожирения», — рассказывает он.
Зеленский в ходе брифинга в среду отметил, что позитивно оценивает факт того, что «президент США разговаривал с президентом РФ», но их детали готов прокомментировать после разговора с Байденом, который должен состояться 9 декабря.