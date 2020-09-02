Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

На официальном сайте российского правительства опубликовали информацию о выделении 34,3 млрд рублей на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Как сообщает ToDay News Ufa, данное распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.