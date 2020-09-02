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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

На официальном сайте российского правительства опубликовали информацию о выделении 34,3 млрд рублей на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Как сообщает ToDay News Ufa, данное распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.В источнике
С чего всё началось
«Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет», — говорится
 в сообщении на сайте правительства.
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РИА Новости

Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

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Первое альтернативное телевидение

Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты

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