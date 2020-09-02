Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщает пресс-служба правительства РФ.В источнике
С чего всё началось
«Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет», — говорится
в сообщении на сайте правительства.
Подробнее о событии
Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет
Агентство Москвавчера в 17:53
Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты
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