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ФАН
ФАН

Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщает пресс-служба правительства РФ.В источнике
С чего всё началось
«Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет», — говорится
 в сообщении на сайте правительства.
RT на русскомвчера в 18:50
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Известия

Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

Известиявчера в 04:04
Агентство Москва

Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет

Агентство Москвавчера в 17:53
Российская газета

Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям

Российская газетавчера в 23:55
Mockva.ru

Мишустин выделил на выплаты пособий для детей больше 34,3 млрд рублей

Mockva.ruвчера в 23:16
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАССвчера в 18:06
РИА Новости

Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

РИА Новостивчера в 03:58
Первое альтернативное телевидение

Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты

Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live24вчера в 12:20
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Оппозиция в ФРГ требует остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Виктор Лисицын / Global Look Press Политик Катрин Геринг-Эккард из оппозиционной немецкой партии "Союз 90 / Зеленые" призвала правительство страны остановить строительство "Северного потока-2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
РЕН ТВвчера в 15:05
116

В Германии считают, что бойкот России из-за Навального не нужен

Бойкот России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального был бы неверным шагом, однако отреагировать на него только дипломатическими мерами со стороны стран Запада недостаточно — экономические отношения, в частности проект "Северный поток 2", должны также быть в повестке обсуждения, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
ПРАЙМ03:20

МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
RT на русском18:17

Спрос россиян на наличную валюту в июне вырос на 52%

"В июне 2020 г. совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 52% и составил $3,9 млрд в долларовом эквиваленте", - отмечает регулятор.
ТАСС04:15
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Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке на ₽3,4 млрд ушло в суд

Материалы уголовного дела депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова о взятке на 3,4 млрд рублей с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу – вместе с ним на скамью подсудимых сядет экс-главбух Первого хлебокомбината (Челябинск) Маргарита Бутакова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ104:32
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Минздрав РФ намерен запретить ароматизаторы в сигаретах

Сигареты PeterFranz План предполагает запрет ароматизаторов и красителей, а также добавок, которые усиливают зависимость от табачных изделий и никотиносодержащей продукции, включая жидкости для электронных сигарет.
REGNUM03:38
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ЕС попросил правительства стран Европы не сокращать карантин

Европейский Союз обратился к правительствам стран Старого Света не сокращать 14-дневный карантин для людей, инфицированных COVID-19, из-за того, что у многих пациентов болезнь развивается даже через две недели после зафиксированного отрицательного теста.
Российская газетавчера в 15:11