ЕС попросил правительства стран Европы не сокращать карантин

Европейский Союз обратился к правительствам стран Старого Света не сокращать 14-дневный карантин для людей, инфицированных COVID-19, из-за того, что у многих пациентов болезнь развивается даже через две недели после зафиксированного отрицательного теста.