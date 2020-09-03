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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Глава российского государства ввел ежемесячные пособия с начала текущего года. С начала лета семьям с низкими доходами стали перечислять выплаты. В среднем по стране такие пособия составляют 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – порядка 5500 руб.В источнике
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Царьград

Депутат указал на «досадную ошибку» Мишустина: Без пособий остались дети-инвалиды

Царьградвчера в 07:37
Evo-rus.com

Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Evo-rus.comвчера в 06:41
Первое альтернативное телевидение

Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты

Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00
РИА Новости

Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

РИА Новости2 сентября в 03:58
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС1 сентября в 18:06
Агентство Москва

Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет

Агентство Москва1 сентября в 17:53
Известия

Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

Известия2 сентября в 04:04

Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве

Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства Якутии и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов рублей и коммерческом подкупе, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
РИА Новостивчера в 00:41
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Тильда Суинтон призналась, что всегда мечтала работать с Альмодоваром

Британская актриса Тильда Суинтон, удостоенная почетного "Золотого льва" на 77-м Венецианском кинофестивале, призналась, что всегда мечтала работать с испанским режиссером Педро Альмодоваром.
ТАССвчера в 11:46