Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты
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Глава российского государства ввел ежемесячные пособия с начала текущего года. С начала лета семьям с низкими доходами стали перечислять выплаты. В среднем по стране такие пособия составляют 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – порядка 5500 руб.В источнике
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Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты
Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00
Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет
Агентство Москвавчера в 17:53