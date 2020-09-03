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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Глава российского государства ввел ежемесячные пособия с начала текущего года. С начала лета семьям с низкими доходами стали перечислять выплаты. В среднем по стране такие пособия составляют 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – порядка 5500 руб.В источнике
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Царьград

Депутат указал на «досадную ошибку» Мишустина: Без пособий остались дети-инвалиды

Царьград07:37
Evo-rus.com

Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Evo-rus.com06:41
Первое альтернативное телевидение

Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты

Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00
РИА Новости

Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

РИА Новостивчера в 03:58
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАССвчера в 18:06
Агентство Москва

Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет

Агентство Москвавчера в 17:53
Известия

Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

Известиявчера в 04:04

Стало известно, на сколько вырастут оклады контрактников

Как следует из проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных документов, денежное довольствие самого низкооплачиваемого контрактника - рядового на первичной воинской должности - вырастет на 489 рублей, лейтенанта - командира взвода - на 977 рублей, полковника - командира полка на 1287 рублей.
РИА Новости06:42
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
REGNUM06:30
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В США умер афроамериканец, которому полицейские надели на голову мешок

Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение порядка двух минут, пишет местная газета Democrat and Chronicle со ссылкой на поступившую в ее распоряжение видеозапись, а также отчет о вскрытии и документы полиции.
РИА Новости05:28
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