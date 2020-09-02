Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comПравительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Глава российского государства ввел ежемесячные пособия с начала текущего года. С начала лета семьям с низкими доходами стали перечислять выплаты. В среднем по стране такие пособия составляют 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – порядка 5500 руб.
Читать в источнике
Комментировать1,5K

Подробнее о событии

Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

РИА Новостивчера в 03:58

Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Evo-rus.com06:41

Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

Известиявчера в 04:04

Депутат указал на «досадную ошибку» Мишустина: Без пособий остались дети-инвалиды

Царьград07:37

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС01 сентября в 18:06

Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет

Агентство Москва01 сентября в 17:53

Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты

Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7394 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
Происшествия

Суд назвал дату оглашения приговора Ефремову

Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о ДТП со смертельным исходом, сообщает корреспондент РБК.
РБК 09:47
126
Политика

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
РИА Новости 06:14
724
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Не время умирать»

Новый фильм "бондианы" "Не время умирать" ждали с начала года.
Российская газета 08:26
Политика

Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

Lenta.ru 06:39
448
Политика

В Воронеже скончался 34-летний кандидат-самовыдвиженец в гордуму

Кандидат в депутаты в Воронежскую городскую Думу Артем Чекмарев скоропостижно скончался в областном центре.
Обозреватель Врн 07:56
4
Футбол

Матч РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт 13 сентября

Москва, 3 сентября 2020, 15:25 — REGNUM Матч седьмого тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и «Спартаком» состоится 13 сентября.
REGNUM 08:25
Происшествия

Адвокат Михаила Туватина обжаловала приговор за убийство 9-летней Лизы

Приговор 36-летнему Михаилу Туватину, которого Саратовский областной суд отправил в колонию на пожизненный срок за убийство 9-летней Лизы, обжалован адвокатом.
Четвертая Власть 09:14
6
Политика

Германия остановит «Северный поток-2» из-за Навального

Все стрелы против "Северного потока-2" В Германии требуют наказать Россию за инцидент с Навальным, отказавшись от проекта "Северный поток-2".
Капитал страны 03:52
175
Общество

Ураган в Приморье повредил крыши многоквартирных домов и детского сада

Ураганный ветер, вызванный тайфуном "Майсак" в Приморье, повредил кровли многоквартирных домов и одного детского сада во Владивостоке и других населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
ТАСС 07:35
4
Общество

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM вчера в 05:13
415
Политика

Лукашенко назначил новых глав Совбеза и КГБ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил в четверг новых председателя КГБ и государственного секретаря Совета безопасности республики.
ТАСС 04:36
477
Футбол

Отец Месси заявил, что футболист может остаться в «Барселоне»

RT на русском 07:47
1
Наука

Яд пчелы убил клетки самого агрессивного рака груди

Группа специалистов выяснила, что клетки рака груди может убить яд медоносных пчёл.
Цензуры.Нет вчера в 09:41
82
Общество

В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 09:21
8
Происшествия

Российская полиция начала поиск фельдшера-зомби

В Ростове-на-Дону блогер Иван Сычев, загримировавшись под фельдшера-зомби, ездил по городу в машине скорой помощи и пугал местных жителей.
Lenta.ru 09:09
20
Происшествия

В Калуге загорелся бизнес-центр на площади 2,1 тыс. квадратных метров

В здании бизнес-центра в Калуге произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 07:06
4
Общество

Москва потратила на борьбу с коронавирусом около 300 млрд рублей

Около 300 млрд рублей потратили в Москве на борьбу с коронавирусом, в том числе закупку лекарств и оборудования в больницы.
ТАСС 10:01
2
Экономика

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов.
РБК 09:29
14
Футбол

Пискунов и Султонов отстранены от основного состава «Ротора»

Лучший бомбардир «Ротора» прошлого сезона Мухаммад Султонов отстранен от работы с основным составом команды.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 03:48
Политика

The New York Times призывает «указать Москве на её место»

Призыв издания был адресован непосредственно Дональду Трампу.
ToDay News Ufa 07:44
38
Экономика

На Ямале доходы населения выросли, в Тюменской области — упали

В Тюменской области доходы за отчётный период вообще упали на 5,67%, составив в среднем до 30,5 тыс. рублей в месяц.
REGNUM 07:56
6
Общество

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Как следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на взаимной основе возобновляются перелёты в Египет, ОАЭ, на Мальдивы и в обратных направлениях.
RT на русском 07:42
705
Политика

Володин призвал передать России все данные об инциденте с Навальным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Германию передать России все данные об инциденте с Алексеем Навальным.
Piter.tv 09:25
4
Политика

Замглавы бундестага оценил возможность остановки проекта «Северный поток — 2»

Вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики оценил возможность остановки проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 08:33
9
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой стала восьмиклассницей

Свежие фото девочки обсуждают в Сети Наследница звезды россиской эстрады Юлии Началовой и экс-футболиста Евгения Алдонина, 13-летняя Вера Алдонина, пошла в восьмой класс.
WomanHit.ru вчера в 10:21
31
Происшествия

В Вологодской области раскрыта крупная сеть вебкам-порностудий

В Череповце следователи раскрыли сеть из вебкам-порностудий, которые эксплуатировали юных девушек, проведено свыше 50 обысков, в отделы полиции доставлено свыше 70 человек, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.
Российская газета 08:03
9
Происшествия

ТАСС: следствие по делу Фургала продлили на пять месяцев

Следственный комитет России продлил до 8 февраля 2021 года срок следствия по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Коммерсантъ вчера в 18:52
78
Происшествия

Губернатор Ростовской области заявил о контроле ситуации с пожарами

Ситуация с пожарами в Ростовской области находится под контролем.
Известия 08:17
Армия и оружие

Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей

Российская газета 03:33
2
Политика

Госдеп: США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года

Вашингтон, 3 сентября 2020, 16:37 — REGNUM США покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года, заявила 3 сентября журналистам официальный представитель американского госдепа Морган Ортагус.
REGNUM 09:37
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное