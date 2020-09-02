Экономика
Evo-rus.comПравительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Глава российского государства ввел ежемесячные пособия с начала текущего года. С начала лета семьям с низкими доходами стали перечислять выплаты. В среднем по стране такие пособия составляют 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – порядка 5500 руб.
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Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты
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Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет
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