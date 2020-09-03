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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Глава российского государства ввел ежемесячные пособия с начала текущего года. С начала лета семьям с низкими доходами стали перечислять выплаты. В среднем по стране такие пособия составляют 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – порядка 5500 руб.В источнике
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Царьград

Депутат указал на «досадную ошибку» Мишустина: Без пособий остались дети-инвалиды

Царьград07:37
Evo-rus.com

Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Evo-rus.com06:41
Агентство Москва

Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет

Агентство Москвавчера в 17:53
РИА Новости

Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

РИА Новостивчера в 03:58
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАССвчера в 18:06
Известия

Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

Известиявчера в 04:04
Первое альтернативное телевидение

Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты

Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00

В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише
RT на русском08:28

В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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Фильм «Довод» Кристофера Нолана вышел на экраны российских кинотеатров

Фильм "Довод" Кристофера Нолана, о который уже сточили перья критики, а режиссеры и сценаристы, наоборот, вдохновляясь им, приготовили свои орудия труда - мечта любого психотерапевта.
Российская газета08:20

Главной мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник

По информации издания "Новые автомобили", 55% респондентов назвали идеальными машины немецких марок, 42% считают лучшими японские авто, а 17% опрошенных отдают предпочтение транспортным средствам корейских брендов.
Новые автомобили08:42
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«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газета04:55
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Кейт Бланшетт назвала чудом открытие 77-го Венецианского кинофестиваля

Кейт Бланшетт, которая в этом году стала президентом Венецианского фестиваля, в приветственной речи отреагировала на изменения в организации мероприятия, назвав сам факт проведения фестиваля чудом.
Экономика сегодня12:52
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В Белом доме заявили о прогрессе в переговорах Сербии и Косово

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти достигли прогресса в переговорах по экономическому сотрудничеству в Вашингтоне, заявил в четверг советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости12:51