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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Глава российского государства ввел ежемесячные пособия с начала текущего года. С начала лета семьям с низкими доходами стали перечислять выплаты. В среднем по стране такие пособия составляют 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – порядка 5500 руб.В источнике
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Царьград

Депутат указал на «досадную ошибку» Мишустина: Без пособий остались дети-инвалиды

Царьград07:37
Evo-rus.com

Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Evo-rus.com06:41
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАССвчера в 18:06
РИА Новости

Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

РИА Новостивчера в 03:58
Известия

Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

Известиявчера в 04:04
Агентство Москва

Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет

Агентство Москвавчера в 17:53
Первое альтернативное телевидение

Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты

Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00

Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Куйвашев обязал чиновников отчитываться о доходах в криптовалютах

В мае этого года стало известно, что депутаты Госдумы разработали законопроекты, предлагающие ввести в России административные штрафы до 2 млн рублей и уголовную ответственность до 7 лет лишения свободы за нарушение правил использования цифровых финансовых активов, цифровой валюты и цифровых прав.
Znak.com01:23

В Кремле прокомментировали призывы закрыть «Северный поток-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призывы немецкой оппозиции закрыть проект «Северный поток-2» после ситуации с Алексеем Навальным эмоциональными и не подкрепленными фактами.
Общественная служба новостей07:30
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Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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