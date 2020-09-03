Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Глава российского государства ввел ежемесячные пособия с начала текущего года. С начала лета семьям с низкими доходами стали перечислять выплаты. В среднем по стране такие пособия составляют 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – порядка 5500 руб.