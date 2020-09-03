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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Глава российского государства ввел ежемесячные пособия с начала текущего года. С начала лета семьям с низкими доходами стали перечислять выплаты. В среднем по стране такие пособия составляют 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – порядка 5500 руб.В источнике
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Царьград

Депутат указал на «досадную ошибку» Мишустина: Без пособий остались дети-инвалиды

Царьградвчера в 07:37
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС1 сентября в 18:06
Известия

Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

Известия2 сентября в 04:04
РИА Новости

Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

РИА Новости2 сентября в 03:58
Evo-rus.com

Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Evo-rus.comвчера в 06:41
Агентство Москва

Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет

Агентство Москва1 сентября в 17:53
Первое альтернативное телевидение

Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты

Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу
iReactorвчера в 07:41
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Стало известно о перепалке Кравчука с Грызловым

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта Донбассу 2 сентября между главами украинской и российской делегаций Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым произошел конфликт, сообщает УНИАН.
Газета.Ruвчера в 07:33
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Отстраненный от детского «Евровидения» Максим Ткачук снова спел «Смуглянку» и получил квартиру в Одессе

Сирота Максим Ткачук, которому Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в участии в детском «Евровидении», выступил на гала-концерте в честь 226-летия Одессы.
Украина.рувчера в 03:18

ЕС не исключил принятие санкций в связи с ситуацией вокруг Навального

ЕС призывает к международному ответу на ситуацию с Алексеем Навальным и оставляет за собой право на введение санкций по этому поводу, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
RT на русскомвчера в 14:35
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SpaceX вывела на орбиту ещё 60 интернет-спутников Starlink

Вашингтон, 3 сентября 2020, 17:01 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель Falcon 9, запущенная с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников глобальной интернет-сети Starlink, сообщает 3 сентября пресс-служба компании-разработчика SpaceX.
REGNUMвчера в 10:01
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Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
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