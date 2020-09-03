Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Смотрите также
Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального
Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского «Миротворца»
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Москва потратила на борьбу с коронавирусом 300 млрд рублей
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
В Калуге загорелся бизнес-центр на площади 2,1 тыс. квадратных метров
РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря
Названы возможные решения проблемы с нехваткой воды в Крыму
Молодежный фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму
Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам
Правительство РФ выделит еще 1,2 млрд рублей на развитие туризма
Мишустин выделил 5 млрд рублей на развитие дорог в российских регионах
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
Глава российского государства ввел ежемесячные пособия с начала текущего года. С начала лета семьям с низкими доходами стали перечислять выплаты. В среднем по стране такие пособия составляют 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – порядка 5500 руб.В источнике
Подробнее о событии
Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет
Агентство Москвавчера в 17:53
Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты
Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00