Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Смотрите также
Кабмин ФРГ: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»
Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря
В Москве почтили память погибших 16 лет назад людей в Беслане
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей Лизу и Гарри в школу
В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко
Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию
В бундестаге оценили слова Меркель о ситуации с Навальным
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
В Венеции стартовал 77-й международный фестиваль
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Украина пригрозила Белоруссии мерами жестче отзыва посла
Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам
Мишустин выделил 5 млрд рублей на развитие дорог в российских регионах
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей
Кабмин выделил 1 млрд рублей на поддержку лёгкой промышленности
В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального
Захарова заявила, что Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом
Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
На Ивлееву завели дело из-за видео с Газмановым
Глава российского государства ввел ежемесячные пособия с начала текущего года. С начала лета семьям с низкими доходами стали перечислять выплаты. В среднем по стране такие пособия составляют 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – порядка 5500 руб.В источнике
Подробнее о событии
Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет
Агентство Москвавчера в 17:53
Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты
Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00