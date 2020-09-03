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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Глава российского государства ввел ежемесячные пособия с начала текущего года. С начала лета семьям с низкими доходами стали перечислять выплаты. В среднем по стране такие пособия составляют 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – порядка 5500 руб.В источнике
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Царьград

Депутат указал на «досадную ошибку» Мишустина: Без пособий остались дети-инвалиды

Царьград07:37
Evo-rus.com

Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Evo-rus.com06:41
РИА Новости

Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

РИА Новостивчера в 03:58
Известия

Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

Известиявчера в 04:04
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАССвчера в 18:06
Агентство Москва

Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет

Агентство Москвавчера в 17:53
Первое альтернативное телевидение

Почти 1,5 млн семей с детьми до 3 лет получают ежемесячные выплаты

Первое альтернативное телевидение30 августа в 23:00

В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише
RT на русском08:28

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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Ремастер Crysis: требования для PC, рейтрейсинг на консолях и первые кадры на Xbox One X

Самым примечательным в дебютном видео цикла стали первые кадры шутера на Xbox One X. Их не очень много, а счётчик FPS в правом верхнем углу ещё и показывает некорректное значение, но это уже хоть что-то.
Игромания.ру11:31

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Госдеп: США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года

Вашингтон, 3 сентября 2020, 16:37 — REGNUM США покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года, заявила 3 сентября журналистам официальный представитель американского Госдепа Морган Ортагус.
REGNUM09:37
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Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

Приоритетной вакцинации против коронавируса подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, следует из восьмой версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, разработанных Минздравом .
Ведомости11:10
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Отстраненный от детского «Евровидения» Максим Ткачук снова спел «Смуглянку» и получил квартиру в Одессе

Сирота Максим Ткачук, которому Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в участии в детском «Евровидении», выступил на гала-концерте в честь 226-летия Одессы.
Украина.ру03:18