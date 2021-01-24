Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Правительство РФ направит в регион 4,7 млрд рублей для поддержки мукомолов

Москва, 24 января 2021, 12:11 — REGNUM Распоряжение о распределении 4,7 млрд рублей в регионах РФ для стабилизации цен на хлебобулочные изделия подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 24 января сообщает пресс-служба российского правительства.В источнике
Реальное время
ТагилСити.ру
Inkazan
Парламентская газета
ПолитРоссия
Татарстан-24
Петербургский дневник
Общественное телевидение России
Московский Комсомолец
Каскад
СитиТрафик
Ингушетия/ГIалгIайче
Политика Сегодня
Орелград
Tomsk.Ru
РБК Калининград
ФАН
iReactor
РИАМО
РИА Новости Крым
ПРАЙМ
Тверская губерния
RT на русском
78.ru
РИА Новости
Газета.Ru
Вечерняя Москва
Про Город Казань
Пенза-Обзор
Аргументы и Факты
С чего всё началось
«В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям», — говорится в сообщении
.
RT на русском03:14
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Правительство выделило около 5 млрд рублей мукомолам и хлебопекам для сдерживания цен

Коммерсантъ11:50
News.ru

Для поддержки мукомолов и хлебопёков выделят 4,7 млрд рублей

News.ru03:38
Татар-информ

На поддержку хлебопеков и мукомолов Татарстана направят более 114 млн рублей

Татар-информ06:02
ФАН

Правительство РФ направит дополнительные средства на поддержку пекарей

ФАН05:10
REGNUM

Правительство РФ направит в регион 4,7 млрд рублей для поддержки мукомолов

REGNUM04:11
Московский Комсомолец

На поддержку татарстанских хлебопеков и мукомолов выделят более 114 млн рублей

Московский Комсомолец09:00
RT на русском

Кабмин направит 4,7 млрд рублей на поддержку хлебопекарных предприятий

RT на русском03:14

В Кремле назвали цель расследования о «дворце» Путина

В Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента РФ Владимира Путина, все они имеют целью раскачку ситуации, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал сообщения о так называемом "дворце" в Геленджике.
В Кремле назвали цель расследования о «дворце» Путина
РИА Новости06:16