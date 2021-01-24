Правительство РФ направит в регион 4,7 млрд рублей для поддержки мукомолов
Москва, 24 января 2021, 12:11 — REGNUM Распоряжение о распределении 4,7 млрд рублей в регионах РФ для стабилизации цен на хлебобулочные изделия подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 24 января сообщает пресс-служба российского правительства.В источнике
С чего всё началось
«В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям», — говорится в сообщении
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