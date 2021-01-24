В Кремле назвали цель расследования о «дворце» Путина

В Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента РФ Владимира Путина, все они имеют целью раскачку ситуации, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал сообщения о так называемом "дворце" в Геленджике.