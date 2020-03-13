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Политика Венгрия заинтересована в поставках газа через «Турецкий поток» Ранее посол РФ Венгрии Владимир Сергеев сообщил РИА Новости, что первые поставки газа в Венгрию через газопровод "Турецкий поток" планируется осуществить в конце 2021 – начале 2022 года.

Экономика В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Политика Зараженный коронавирусом депутат Рады ответил на обвинения Зеленского Зараженный коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов ответил на обвинения в «кнопкодавстве» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Финансы Минфин начал продавать валюту из ФНБ Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.

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Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.

Политика Трамп отверг версию причастности США к появлению коронавируса Издание подчеркнуло, что первый случай заболевания коронавирусом в КНР был зафиксирован 17 ноября 2019 года у 55-летнего жителя Хубэя.

Энергетика Путин прокомментировал рост цен на бензин Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.

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Общество Роскачество нашло сахар и консерванты в томатном соке Как сообщили в Роскачестве, в соке четырех торговых марок эксперты обнаружили добавленный сахар, информацию о котором производители не указали ни в составе, ни в наименовании продукта.

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Финансы Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.