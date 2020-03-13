Коронавирус
REGNUMПравительство РФ назвало коронавирус одним из худших мировых кризисов
Москва, 19 марта 2020, 10:06 — REGNUM Пандемия коронавируса — один из худших мировых кризисов здравоохранения за последние 50 лет, говорится в заявлении правительства России.
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Правительство РФ о коронавирусе: «Это один из худших мировых кризисов здравоохранения за 50 лет»
Комсомольская правда03:47
Правительство назвало вспышку коронавируса одним из худших кризисов в мире
Московский Комсомолец02:56
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