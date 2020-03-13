Коронавирус

REGNUMREGNUMПравительство РФ назвало коронавирус одним из худших мировых кризисов

Москва, 19 марта 2020, 10:06 — REGNUM Пандемия коронавируса — один из худших мировых кризисов здравоохранения за последние 50 лет, говорится в заявлении правительства России.
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В российском правительстве назвали коронавирус мировым кризисом

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Путин отказался считать себя царем

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Ранее посол РФ Венгрии Владимир Сергеев сообщил РИА Новости, что первые поставки газа в Венгрию через газопровод "Турецкий поток" планируется осуществить в конце 2021 – начале 2022 года.
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Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Известия вчера в 23:01
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Зараженный коронавирусом депутат Рады ответил на обвинения Зеленского

Зараженный коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов ответил на обвинения в «кнопкодавстве» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
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Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
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Бой Нурмагомедова и Фергюсона не состоится в Нью-Йорке из-за вируса

Лезги газет вчера в 20:18
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти

По данным Reuters, государственная нефтехимическая компания Китая (Sinochem) решила отказаться от закупок у «Роснефти» в силу санкций США.
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Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
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Трамп отверг версию причастности США к появлению коронавируса

Издание подчеркнуло, что первый случай заболевания коронавирусом в КНР был зафиксирован 17 ноября 2019 года у 55-летнего жителя Хубэя.
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
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В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru вчера в 18:47
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Валютный рынок отыгрывает обвал товарного

Валютный рынок отыгрывает обвал товарного Курс доллара на российском рынке после четырехлетнего перерыва поднялся выше уровня 80 руб./$.
Коммерсантъ вчера в 15:16
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Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
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Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
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Сенаторы США попросили Саудовскую Аравию остановить демпинг нефти

Высшее саудовское руководство неоднократно заверяло американских чиновников, в том числе нас, что королевство Саудовская Аравия является стабилизирующей силой на мировых рынках.
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Как сообщили в Роскачестве, в соке четырех торговых марок эксперты обнаружили добавленный сахар, информацию о котором производители не указали ни в составе, ни в наименовании продукта.
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Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
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Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
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Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
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