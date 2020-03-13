с чего всё началось

Москва, 19 марта 2020, 10:06 — REGNUM Пандемия коронавируса — один из худших мировых кризисов здравоохранения за последние 50 лет, говорится в заявлении правительства России.

Экономика Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса «На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Общество В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.

Общество Мишустин поручил приостановить все проверки до 1 мая Допускаются только внеочередные проверки в связи с ЧП и угрозой здоровью граждан. Поручение вступило в силу немедленно и действует до 1 мая.

Политика Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.

Экономика Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.

Политика Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.

Экономика Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Футбол Оздоев высказался о челлендже с туалетной бумагой против коронавируса Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев высказался о челлендже «Оставайся дома», суть которого заключается в призыве не выходить на улицу во время эпидемии коронавируса.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше россиянам Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину, — цитирует БелТА белорусского президента.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Политика Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.

Политика Эрдоган предрек наступление новой эпохи Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.