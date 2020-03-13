Коронавирус
REGNUMПравительство РФ назвало коронавирус одним из худших мировых кризисов
Москва, 19 марта 2020, 10:06 — REGNUM Пандемия коронавируса — один из худших мировых кризисов здравоохранения за последние 50 лет, говорится в заявлении правительства России.
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Правительство России назвало эпидемию коронавируса одним из худших мировых кризисов в здравоохранении за последние 50 лет, сообщается на сайте Кабмина.Lenta.ru02:15
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Правительство РФ о коронавирусе: «Это один из худших мировых кризисов здравоохранения за 50 лет»
Комсомольская правда03:47
Правительство назвало вспышку коронавируса одним из худших кризисов в мире
Московский Комсомолец02:56
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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Петербурге раскрыли деятельность банды теневых банкиров
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Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Политика
Эрдоган предрек наступление новой эпохи
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Замминистра ЧС Татарстана задержан по подозрению в мошенничестве
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Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.