Экономика

РИАМОРИАМОПравительство РФ не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых

Ранее некоторые СМИ сообщили, что федеральное правительство рассматривает возможность введения прогрессивной ставки налогообложения. Так, якобы обсуждалось увеличение НДФЛ до 15% для граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes
 сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.
ТАСС18 июня в 02:43

Подробнее о событии

Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUMвчера в 12:07

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС18 июня в 03:11

Правительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых

РИА Новости18 июня в 03:38

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes18 июня в 03:37

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК18 июня в 12:07

В правительстве ответили на информацию об увеличении налога для богатых

Дождь18 июня в 03:56

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия18 июня в 02:49
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Армия и оружие

В США предложили поставить «Джавелины» на украинские катера

Утро.ru вчера в 08:08
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Наука

В Израиле археологи обнаружили 3200-летний бронзовый «скипетр бога»

При раскопках археологи нашли множество разных артефактов, включая небольшие скульптуры, украшения и оружие.
Evo-rus.com 07:45
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Происшествия

Полиция Британии расценивает резню в парке Рединга как теракт

Британская полиция расценивает произошедшую резню в парке Форбери гарденс как теракт.
Газета.Ru 18:47
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Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru 13:10
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Общество

Подтвердили 7889 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

8 002 россиянин скончались от коронавируса. Напомним, в Приморье за сутки зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом.
ВЕСТИ: Приморье 03:45
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Космос

О возможном космическом происхождении коронавируса говорили в «Вестях»

В программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым зашла речь о космическом происхождении коронавируса на Земле.
LentaChel.ru 12:30
Космос

Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса

Команда, в которую входят астрономы и исследователи из Массачусетского технологического института в США, зафиксировала сигналы из серии быстрых радиовсплесков.
Цензуры.Нет 18 июня в 11:49
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Общество

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
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Армия и оружие

МИД РФ назвал агрессивным курс США в космосе

Публикация "Оборонной космической стратегии" США подтверждает агрессивность курса Вашингтона в этой сфере.
ТАСС вчера в 14:14
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Политика

Трамп заявил о непричастности к увольнению прокурора Бермана

Дональд Трамп не имеет отношения увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который вел расследования против соратников американского президента.
РБК 20:09
Общество

Вильфанд рассказал про «энергетически насыщенное» солнцестояние

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о солнцестоянии, которое ожидается 21 июня.
РЕН ТВ 19:57
Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
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Общество

Граждане РФ стали больше уважать медиков во время эпидемии

Москва, 21 июня 2020, 02:40 — REGNUM Почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость.
REGNUM 19:40
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Кино

В Сети появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»

Опубликован тизер режиссерской версии боевика «Лига Справедливости», которую Зак Снайдер готовит для сервиса HBO Max.
Культуромания вчера в 09:11
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Общество

В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в столице скончались 32 пациента.
Российская газета 16:51
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Шоу-бизнес

Михаил Галустян раскрыл, сколько он зарабатывал во времена КВН

Shraibikus News 03:12
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Общество

Специалист раскрыл способ меньше есть

Василий Генералов рассказал о том, что восстановить вкусовые рецепторы можно: важно отказаться от приема продуктов, которые формируют пищевую зависимость — к ним и относятся вышеперечисленные продукты.
Невские Новости 19:55
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Общество

В Крыму нашли крупные запасы подземных пресных вод

Ученые обнаружили в крымских горах большие запасы подземных пресных вод, сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета.
РИА Новости вчера в 19:12
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Происшествия

Экспертиза признала Ефремова вменяемым

Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия 06:01
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Общество

Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году.
РИА Новости 11:23
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Происшествия

На Украине задержали планировавшего теракты в Донбассе боевика ВСУ

Правоохранительные органы Украины задержали бывшего участника ВСУ, который подозревается в организации терактов на временно подконтрольной Киеву территории Луганской Народной Республики.
ИА Новороссия 12:33
Экономика

Эксперт посоветовала, что делать при потере работы

Первые 3 месяца пособие составит — 75% от предыдущего заработка, далее — 60%, потом — 45%, а при увольнении в связи с сокращением штата можно получить среднемесячный заработок в течение двух, иногда трех месяцев.
ПРАЙМ 20:15
Армия и оружие

Украина испытала «угрожающую» Крымскому мосту ракету

Украинские военные провели испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью.
RT на русском вчера в 01:11
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Общество

На западе Германии появился первый памятник Ленину

Газета.Ru 12:58
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Армия и оружие

Боевики обстреляли населенные пункты в провинции Идлиб

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»* вновь обстреляла несколько населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб.
ТК Звезда 15:37
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Спорт

Стала известна дата релиза FIFA 21

В Steam появилась страница FIFA 21.
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
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