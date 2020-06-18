Экономика
РИАМОПравительство РФ не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых
Ранее некоторые СМИ сообщили, что федеральное правительство рассматривает возможность введения прогрессивной ставки налогообложения. Так, якобы обсуждалось увеличение НДФЛ до 15% для граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.ТАСС18 июня в 02:43
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
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РБК вчера в 10:38
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Утро.ru вчера в 08:08
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При раскопках археологи нашли множество разных артефактов, включая небольшие скульптуры, украшения и оружие.
Evo-rus.com 07:45
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Полиция Британии расценивает резню в парке Рединга как теракт
Британская полиция расценивает произошедшую резню в парке Форбери гарденс как теракт.
Газета.Ru 18:47
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Подтвердили 7889 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки
8 002 россиянин скончались от коронавируса. Напомним, в Приморье за сутки зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом.
ВЕСТИ: Приморье 03:45
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
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Газета.Ru вчера в 10:29
Космос
О возможном космическом происхождении коронавируса говорили в «Вестях»
В программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым зашла речь о космическом происхождении коронавируса на Земле.
LentaChel.ru 12:30
Космос
Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса
Команда, в которую входят астрономы и исследователи из Массачусетского технологического института в США, зафиксировала сигналы из серии быстрых радиовсплесков.
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Газета.Ru 17:49
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Армия и оружие
МИД РФ назвал агрессивным курс США в космосе
Публикация "Оборонной космической стратегии" США подтверждает агрессивность курса Вашингтона в этой сфере.
ТАСС вчера в 14:14
Политика
Трамп заявил о непричастности к увольнению прокурора Бермана
Дональд Трамп не имеет отношения увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который вел расследования против соратников американского президента.
РБК 20:09
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Вильфанд рассказал про «энергетически насыщенное» солнцестояние
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о солнцестоянии, которое ожидается 21 июня.
РЕН ТВ 19:57
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
Общество
Граждане РФ стали больше уважать медиков во время эпидемии
Москва, 21 июня 2020, 02:40 — REGNUM Почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость.
REGNUM 19:40
Кино
В Сети появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»
Опубликован тизер режиссерской версии боевика «Лига Справедливости», которую Зак Снайдер готовит для сервиса HBO Max.
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Общество
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Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в столице скончались 32 пациента.
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Шоу-бизнес
Михаил Галустян раскрыл, сколько он зарабатывал во времена КВН
Shraibikus News 03:12
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Василий Генералов рассказал о том, что восстановить вкусовые рецепторы можно: важно отказаться от приема продуктов, которые формируют пищевую зависимость — к ним и относятся вышеперечисленные продукты.
Невские Новости 19:55
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В Крыму нашли крупные запасы подземных пресных вод
Ученые обнаружили в крымских горах большие запасы подземных пресных вод, сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета.
РИА Новости вчера в 19:12
Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия 06:01
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РИА Новости 11:23
Происшествия
На Украине задержали планировавшего теракты в Донбассе боевика ВСУ
Правоохранительные органы Украины задержали бывшего участника ВСУ, который подозревается в организации терактов на временно подконтрольной Киеву территории Луганской Народной Республики.
ИА Новороссия 12:33
Экономика
Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
Первые 3 месяца пособие составит — 75% от предыдущего заработка, далее — 60%, потом — 45%, а при увольнении в связи с сокращением штата можно получить среднемесячный заработок в течение двух, иногда трех месяцев.
ПРАЙМ 20:15
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Украина испытала «угрожающую» Крымскому мосту ракету
Украинские военные провели испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью.
RT на русском вчера в 01:11
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На западе Германии появился первый памятник Ленину
Газета.Ru 12:58
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Боевики обстреляли населенные пункты в провинции Идлиб
Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»* вновь обстреляла несколько населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб.
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Стала известна дата релиза FIFA 21
В Steam появилась страница FIFA 21.
CyberSport.ru 18 июня в 19:14
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33