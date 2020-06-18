с чего всё началось

Ранее некоторые СМИ сообщили, что федеральное правительство рассматривает возможность введения прогрессивной ставки налогообложения. Так, якобы обсуждалось увеличение НДФЛ до 15% для граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.

Правительство РФ не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых

Космос О возможном космическом происхождении коронавируса говорили в «Вестях» В программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым зашла речь о космическом происхождении коронавируса на Земле.

Космос Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса Команда, в которую входят астрономы и исследователи из Массачусетского технологического института в США, зафиксировала сигналы из серии быстрых радиовсплесков. 63

Политика Трамп заявил о непричастности к увольнению прокурора Бермана Дональд Трамп не имеет отношения увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который вел расследования против соратников американского президента.

Общество Вильфанд рассказал про «энергетически насыщенное» солнцестояние Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о солнцестоянии, которое ожидается 21 июня.

Общество Граждане РФ стали больше уважать медиков во время эпидемии Москва, 21 июня 2020, 02:40 — REGNUM Почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость. 2

Общество В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в столице скончались 32 пациента. 859

Общество Специалист раскрыл способ меньше есть Василий Генералов рассказал о том, что восстановить вкусовые рецепторы можно: важно отказаться от приема продуктов, которые формируют пищевую зависимость — к ним и относятся вышеперечисленные продукты. 1

Происшествия Экспертиза признала Ефремова вменяемым Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве. 497

Общество Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году. 7

Происшествия На Украине задержали планировавшего теракты в Донбассе боевика ВСУ Правоохранительные органы Украины задержали бывшего участника ВСУ, который подозревается в организации терактов на временно подконтрольной Киеву территории Луганской Народной Республики.

Экономика Эксперт посоветовала, что делать при потере работы Первые 3 месяца пособие составит — 75% от предыдущего заработка, далее — 60%, потом — 45%, а при увольнении в связи с сокращением штата можно получить среднемесячный заработок в течение двух, иногда трех месяцев.