с чего всё началось

Ранее некоторые СМИ сообщили, что федеральное правительство рассматривает возможность введения прогрессивной ставки налогообложения. Так, якобы обсуждалось увеличение НДФЛ до 15% для граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.

Происшествия В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще, как минимум двое пострадали. 155

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Единоборства Результаты UFC on ESPN 11: Александр Волков проиграл Кертису Блэйдсу Седьмой номер рейтинга тяжеловесов UFC, Александр Волков, снова остановился в шаге от титульного шанса, проиграв Кертису Блэйдсу на турнире UFC on ESPN 11 в Лас-Вегасе.

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Происшествия В Норильске произошла массовая драка на улице Сотрудники полиции в Норильске устанавливают обстоятельства массовой драки, которая произошла в субботу вечером на одной из улиц города, ее участники были доставлены в отдел полиции. 2

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