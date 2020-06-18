с чего всё началось

В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. Сейчас в России плоская шкала налогов на доходы физических лиц в 13%.

Правительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых

Футбол Лэмпард: Абрамович регулярно демонстрировал преданность «Челси» Думаю, он регулярно показывал преданность клубу. Сейчас мы ведём дела, которые, надеюсь, помогут нам стать лучше в следующем сезоне.

Происшествия В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа "21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства. 67

Общество В Мурманской области смягчили режим ограничений Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. 20

Футбол Конте хочет видеть Уолкера в «Интере» По данным источника, Уолкер — одна из приоритетных целей «нерадзурри» на летнее трансферное окно, в трансфере игрока лично заинтересован главный тренер «Интера» Антонио Конте.

Происшествия В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области.

Общество В Севастополе коронавирус выявили у шести строителей Всего в Севастополе заразились коронавирусом 206 человек В Севастополе еще шесть строителей заразились коронавирусом.

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,1K

Армия и оружие Индия и Китай обменялись военнопленными Как стало известно, сегодня (21 июня) Индия передала Китаю его военнослужащих, взятых в плен во время столкновений 15-16 июня на спорном участке границы в долине Галван в Восточном Ладакхе. 1

Общество 7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.