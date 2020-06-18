Экономика
РИА НовостиПравительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых
В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. Сейчас в России плоская шкала налогов на доходы физических лиц в 13%.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.ТАСС18 июня в 02:43
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
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Минобороны России опубликовало на сайте исторические документы о начале Великой Отечественной войны.
Вестник Кавказа 19 июня в 01:38
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RT на русском вчера в 14:30
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Москва 24 вчера в 17:29
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В Севастополе коронавирус выявили у шести строителей
Всего в Севастополе заразились коронавирусом 206 человек В Севастополе еще шесть строителей заразились коронавирусом.
SM News 04:56
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Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
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За последние сутки в Тульской области выявлено 86 новых случаев заболевания коронавирусом.
Тульская пресса 03:50
Армия и оружие
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Вдова Дмитрия Хворостовского рассказала о его просьбе незадолго до смерти.
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В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
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Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
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Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»
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Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
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Происшествия
Под Калининградом потушили пожар в Центре помощи детям
В Калининградской области в городе Зеленоградске спасатели потушили пожар на чердаке Центра помощи детям «Наш дом».
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Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
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RT на русском 03:15