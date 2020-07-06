Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.

с чего всё началось

НТС ранее выступил с предложением к министерству энергетики приостановить действие демпинга, снизить цены на бензин и отменить запрет на импорт топлива в Россию.

Правительство РФ не поддержало инициативу снижения цен на бензин

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