Энергетика

Народные новостиНародные новостиПравительство РФ не поддержало инициативу снижения цен на бензин

НТС ранее выступил с предложением к министерству энергетики приостановить действие демпинга, снизить цены на бензин и отменить запрет на импорт топлива в Россию.
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с чего всё началось

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.
Ведомости05 июля в 17:52

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Бензиновый всплеск: сдержит ли правительство рост цен на горючее в России

News.ruвчера в 12:47

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Ведомости05 июля в 17:52

Власти не поддержали предложения о поддержке независимых АЗС и либерализации рынка бензина

ТАССвчера в 05:31

Цены на бензин в России защитили от снижения

Lenta.ruвчера в 02:29

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Коммерсантъвчера в 01:35

В правительстве РФ отказались снижать цены на бензин

URA.Ru05 июля в 20:57

Минэнерго выступило против отмены демпфера, стабилизирующего цены

РИА Новостивчера в 08:26
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Наука

Ученые разрешили вековую загадку феномена «мертвой воды»

Суть событий 13:29
Происшествия

В Калифорнии при стрельбе на базе морской пехоты пострадал человек

РИА Новости 13:02
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Общество

Ливень, град и шквалистый ветер ожидаются в Московском регионе

Ливень, град, шквалистый ветер с порывами до 22 м/с прогнозируются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
ТАСС 04:15
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM 13:37
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Политика

Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса

Лидером вновь признали Японию: обладатели ее паспорта могут въезжать без визы или с визой по прибытии в 191 страну и территорию.
РИА Новости 09:49
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
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Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Общество

Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты

Правительство утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
РИА Новости 13:41
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Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней

Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
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Игры

Новую Test Drive могут показать на презентации Nacon Connect

Издатель Nacon опубликовал расписание презентации Nacon Connect, которая состоится 7 июля в 20:00 мск.
CyberSport.ru 04:49
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Шоу-бизнес

Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской

Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17
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Происшествия

В Татарстане задержали мужчину, напавшего на женщин в парке

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Политика

Шнуров стал сопредседателем Партии роста

РБК 11:42
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Экономика

Правительство одобрило льготы для новых проектов

Правительство одобрило льготы для новых проектов Правительство все-таки встало на сторону компаний газохимии в споре с Минфином о размере льгот на переработку этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Коммерсантъ 09:14
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Происшествия

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

Известия 10:56
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Происшествия

Петр Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов не признал вину в неинформировании об иностранном гражданстве, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 13:26
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Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
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Авто

Rolls-Royce представил особую версию купе Wraith Kryptos

В коллекцию Wraith Kryptos Collection войдет всего 50 автомобилей, внутри каждого из них спрятан лабиринт закодированных посланий.
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
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Общество

Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма

RT на русском вчера в 05:17
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Наука

В затопленных пещерах Мексики нашли шахты древних индейцев

Исследователям удалось обнаружить 3 шахтные системы в которых древние люди добывали охру — этот оксид железа является одним их важнейших красителей в истории человечества.
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Губернатор Тульской области снял ограничения на работу ТЦ и магазинов

В Тульской области полностью сняли ограничения на работу ТЦ и магазинов, но запрет на проведение массовых мероприятий продлили до 13 июля.
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Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл ждет второго ребенка

По сообщению британского издания Life&Style Меган Маркл старается проводить больше времени гулять на свежем воздухе и приобретает в бутиках товары для маленького ребенка.
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