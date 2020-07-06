Энергетика
Народные новостиПравительство РФ не поддержало инициативу снижения цен на бензин
НТС ранее выступил с предложением к министерству энергетики приостановить действие демпинга, снизить цены на бензин и отменить запрет на импорт топлива в Россию.
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с чего всё началось
Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.Ведомости05 июля в 17:52
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Хоккей
В молодежную сборную России вызван один хоккеист ярославского «Локо»
В команду вызваны 28 хоккеистов, среди которых лишь один представитель ярославского «Локо» - форвард Илья Николаев.
ЯрNews 08:03
Общество
В Москве задерживают участников пикетов в поддержку Ивана Сафронова
Во вторник, 7 июля, в Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали не менее семи человек, которые встали в одиночные пикеты в поддержку советника главы «Роскосмоса», экс-корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова.
Форпост Северо-Запад 09:30
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Гаджеты
Xiaomi выпустила смартфон Poco M2 Pro за $187
Piter.tv 06:36
Футбол
«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Общество
Похолодание на 10 градусов и сильные ливни ожидаются в Крыму
«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля, 8 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», — сообщили в МЧС.
Аргументы и Факты - Крым 09:23
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Киберспорт
Скриншоты Watch Dogs: Legion слили в сеть
В сети появились скриншоты Watch Dogs Legion. Их опубликовал один из пользователей реддита, который взял фото с китайского игрового журнала.
Cyber.sports.ru 09:22
Космос
Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной
ToDay News Ufa 02:48
Общество
Россияне попытались за раз вывезти из Шанхая 70 домашних животных
Россияне, планировавшие в воскресенье, 4 июля, покинуть Шанхай рейсом «Аэрофлота», хотели вывезти сразу 70 домашних животных.
Известия 09:14
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Общество
В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса
Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал в шведском издании Aftonbladet о двух сценариях, которые ждут мир после пандемии коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:12
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
Телеведущему Александру Беляеву девять часов удаляли новую опухоль
Комсомольская правда 06:15
Общество
У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски
7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Происшествия
Протестующие против расизма в Атланте убили чернокожую девочку
В городе Атланта (США) неизвестные вооруженные застрелили 8-летнюю девочку, после чего мэр города обвинила в убийстве борющихся за права чернокожих, которые сейчас устраивают протесты по всем Соединенным Штатам, сообщает NBC News.
Live24 05:33
Общество
Несколько пабов в Англии вновь закрылись после возобновления работы
Несколько пабов в Англии, открывшиеся после снятия режима карантина, снова закрылись из-за того, что у посетителей и сотрудников обнаружили коронавирус, пишет газета The Guardian.
Аргументы и Факты 07:49
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Политика
Захарова заявила о разрушении свободы слова и свободы СМИ в США
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США полностью разрушены.
Газета.Ru 08:48
Происшествия
Двоих мужчин задержали за изнасилование двух жительниц Калининграда
Двух мужчин 22 и 26 лет задержали и поместили в следственный изолятор по обвинению в изнасиловании двух жительниц Калининграда в конце июня текущего года.
ТАСС 09:20
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru вчера в 08:02
Политика
Борис Титов переизбран председателем Партии роста
Съезд Партии роста вновь избрал Бориса Титова председателем партии.
ТАСС 08:18
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Футбол
🤯 Окампос сделал вообще все для победы «Севильи»: забил, а потом стал вратарем и потащил удар кипера «Эйбара» на 101-й!
Sports.ru вчера в 19:35
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Шоу-бизнес
25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok собрал миллион просмотров за один день
Клип российского певца Димы Билана, снятый во время карантина в стиле TikTok, всего за 24 часа просмотрели более миллиона человек.
Газета Metro 04:41
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41